Кайри Ирвинг: «Думаю, что мы закрыли тему ненависти бывших одноклубников. У меня отличные отношения со всеми»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг рассказал о своем личном росте.

«В прошлом я допускал серьезные ошибки. Не умел разделять разные стороны жизни и принимать эмоции, связанные с провалами. Когда я добивался успеха, я также не знал, что с этим делать.

Но к данному моменту, думаю, мы закрыли тему мнимой ненависти бывших одноклубников. У меня отличные отношения со всеми этими парнями», – заявил защитник «Далласа».

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