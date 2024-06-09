Кайри Ирвинг: «Думаю, что мы закрыли тему ненависти бывших одноклубников. У меня отличные отношения со всеми»

Кайри Ирвинг рассказал о своем личном росте.

«В прошлом я допускал серьезные ошибки. Не умел разделять разные стороны жизни и принимать эмоции, связанные с провалами. Когда я добивался успеха, я также не знал, что с этим делать.

Но к данному моменту, думаю, мы закрыли тему мнимой ненависти бывших одноклубников. У меня отличные отношения со всеми этими парнями», – заявил защитник « ».