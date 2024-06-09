Кайри Ирвинг молодым игрокам: «Постарайтесь не поддаваться синдрому упущенных возможностей. Ставьте свои цели»

Кайри Ирвинг дал совет молодым баскетболистам НБА.

21-летний форвард «Детройта» поинтересовался у защитника « », как сохранять тонус после раннего окончания сезона.

«Постарайтесь не поддаваться синдрому упущенных возможностей. Вы привыкли играть каждый день, работать над задачами. Пока вы еще не готовы бороться за чемпионский титул, нужно поставить другие цели с личной точки зрения.

Обозначить то, чего вы хотите достичь в следующем сезоне. Все начинается сейчас, когда никто вас не видит, пока ты один или со своим братом. Сделайте паузу, но потом работайте на полную катушку, потому что я знаю, что в следующем сезоне нам нужно будет быть готовыми к вашему присутствию», – рассказал на пресс-конференции.