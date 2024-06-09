Кайри Ирвинг молодым игрокам: «Постарайтесь не поддаваться синдрому упущенных возможностей. Ставьте свои цели»

Теги Даллас Детройт НБА Кайри Ирвинг Осар Томпсон Баскетбол

Кайри Ирвинг дал совет молодым баскетболистам НБА.

21-летний форвард «Детройта» Осар Томпсон поинтересовался у защитника «Далласа», как сохранять тонус после раннего окончания сезона.

«Постарайтесь не поддаваться синдрому упущенных возможностей. Вы привыкли играть каждый день, работать над задачами. Пока вы еще не готовы бороться за чемпионский титул, нужно поставить другие цели с личной точки зрения.

Обозначить то, чего вы хотите достичь в следующем сезоне. Все начинается сейчас, когда никто вас не видит, пока ты один или со своим братом. Сделайте паузу, но потом работайте на полную катушку, потому что я знаю, что в следующем сезоне нам нужно будет быть готовыми к вашему присутствию», – рассказал Ирвинг на пресс-конференции.

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2 комментария
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Никак не получается свыкнуться с мыслью, что Кайри уже ветеран ☹️
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Что-то этот плоскоземельщик слишком в себя поверил. Ну ничего, осталось максимум 5 матчей.
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