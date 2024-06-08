Президент «Пао» Яннакопулос обвинил судей финала в предвзятости. «Олимпиакос» собирается подать жалобу

Президент «Пао» Димитрис Яннакопулос обвинил судей финала в предвзятости.

В первых двух встречах решающей серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» дважды побеждал « », главный тренер «зеленых» Эргин Атаман в обоих случаях получал удаления.

Яннакопулос обвинил арбитров второй встречи финала в предвзятости, выделив среди них Василики Царуху. Он выразил мнение, что судьи следовали указаниям Греческой федерации баскетбола (EEC), также заявив, что выборы EEC ранее были сфальсифицированы при участии правительства Греции.

« » объявил, что подаст официальную жалобу на Яннакопулоса за его слова о правительстве, федерации и судьях.

«Олимпиакос» подаст жалобу на владельца «Панатинаикоса» за подлые, отвратительные и угрожающие высказывания, которые он сделал в адрес правительства, Греческой федерации баскетбола и судей второго матча финала в своем аккаунте в социальных сетях.

В то же время мы ждем немедленной реакции правительства и руководства греческого спорта», – говорится в заявлении клуба.