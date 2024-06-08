Президент «Пао» Яннакопулос обвинил судей финала в предвзятости. «Олимпиакос» собирается подать жалобу
Президент «Пао» Димитрис Яннакопулос обвинил судей финала в предвзятости.
В первых двух встречах решающей серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» дважды побеждал «Панатинаикос», главный тренер «зеленых» Эргин Атаман в обоих случаях получал удаления.
Яннакопулос обвинил арбитров второй встречи финала в предвзятости, выделив среди них Василики Царуху. Он выразил мнение, что судьи следовали указаниям Греческой федерации баскетбола (EEC), также заявив, что выборы EEC ранее были сфальсифицированы при участии правительства Греции.
«Олимпиакос» объявил, что подаст официальную жалобу на Яннакопулоса за его слова о правительстве, федерации и судьях.
«Олимпиакос» подаст жалобу на владельца «Панатинаикоса» за подлые, отвратительные и угрожающие высказывания, которые он сделал в адрес правительства, Греческой федерации баскетбола и судей второго матча финала в своем аккаунте в социальных сетях.
В то же время мы ждем немедленной реакции правительства и руководства греческого спорта», – говорится в заявлении клуба.