Эргин Атаман: «Теперь я понимаю, почему греческих арбитров нет на главных матчах национального чемпионата по футболу»

Теги Эргин Атаман Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции судьи Баскетбол

Эргин Атаман раскритиковал судей по итогам первой встречи с «Олимпиакосом».

В финале чемпионата Греции «Панатинаикос» уступил конкуренту в первой игре серии со счетом 84:89. Главный тренер Эргин Атаман был удален за два технических замечания.

После игры Атаман обратился к главе по коммуникациям клуба Димитрису Контосу в подтрибунных помещениях в присутствии журналистов.

«Теперь я понимаю, почему в футболе нет греческих арбитров на самых важных матчах в национальном чемпионате. Пожалуйста, свяжитесь с владельцем и попробуйте организовать иностранных судей, чтобы исправить ситуацию. Если нет – все будет подстроено. Все», – провозгласил Атаман.

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