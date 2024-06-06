Эргин Атаман: «Теперь я понимаю, почему греческих арбитров нет на главных матчах национального чемпионата по футболу»
Эргин Атаман раскритиковал судей по итогам первой встречи с «Олимпиакосом».
В финале чемпионата Греции «Панатинаикос» уступил конкуренту в первой игре серии со счетом 84:89. Главный тренер Эргин Атаман был удален за два технических замечания.
После игры Атаман обратился к главе по коммуникациям клуба Димитрису Контосу в подтрибунных помещениях в присутствии журналистов.
«Теперь я понимаю, почему в футболе нет греческих арбитров на самых важных матчах в национальном чемпионате. Пожалуйста, свяжитесь с владельцем и попробуйте организовать иностранных судей, чтобы исправить ситуацию. Если нет – все будет подстроено. Все», – провозгласил Атаман.