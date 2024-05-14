Никола Топич избежал серьезной травмы колена
Никола Топич травмировал колено в первом матче финала Адриатической лиги.
18-летний сербский защитник «Црвены Звезды» избежал серьезной травмы, сообщает драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони. У игрока диагностировали растяжение связок левого колена.
Топич, вероятно, пропустит оставшуюся часть финальной серии Адриатической лиги против «Партизана» (1-0), но должен принять полноценное участие в преддрафтовых мероприятиях НБА, которые пройдут в июне.
Топич выставил свою кандидатуру на драфт-2024 и является претендентом на место в Топ-10.