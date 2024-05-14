Никола Топич избежал серьезной травмы колена

Никола Топич травмировал колено в первом матче финала Адриатической лиги.

18-летний сербский защитник « » избежал серьезной травмы, сообщает драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони. У игрока диагностировали растяжение связок левого колена.

, вероятно, пропустит оставшуюся часть финальной серии лиги против «Партизана» (1-0), но должен принять полноценное участие в преддрафтовых мероприятиях , которые пройдут в июне.

Топич выставил свою кандидатуру на драфт-2024 и является претендентом на место в Топ-10.