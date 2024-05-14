Никола Топич избежал серьезной травмы колена

Теги травмы Црвена Звезда НБА Адриатическая лига драфт НБА Никола Топич Баскетбол

Никола Топич травмировал колено в первом матче финала Адриатической лиги.

18-летний сербский защитник «Црвены Звезды» избежал серьезной травмы, сообщает драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони. У игрока диагностировали растяжение связок левого колена.

Топич, вероятно, пропустит оставшуюся часть финальной серии Адриатической лиги против «Партизана» (1-0), но должен принять полноценное участие в преддрафтовых мероприятиях НБА, которые пройдут в июне.

Топич выставил свою кандидатуру на драфт-2024 и является претендентом на место в Топ-10.

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1 комментарий
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Я как фанат САС следил за ним, но теперь даже не знаю стоит ли Сан-Антонио пикать Топича, все таки сначала выбыл на 3 месяца, затем вот рецидив, а травматов не нужно, лучше взять игрока, кто не обременен такой историей болезни.
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