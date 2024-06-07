Кристапс Порзингис набрал 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота в стартовой четверти 1-го матча с «Далласом»

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Кристапс Порзингис удачно вернулся в состав «Бостона» после травмы.

Бигмен «Селтикс» набрал 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота уже по итогам стартовой четверти первого матча с «Далласом».

Всего за 21 минуту Порзингис записал на свой счет 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота. Латыш провел первый матч с 29 апреля, когда получил мышечную травму.

«Мы увидели Порзингиса, который помог нам добраться туда, где мы сейчас находимся. Парень долго оставался вне игры, но это не помешало ему решать на площадке», – сказал главный тренер «Бостона» Джо Маззулла.

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4 комментария
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Он очень повлиял на игру, Порзингис топ
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Переиграл и уничтожил
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Порзингис лучше Роберта Уильямса.
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