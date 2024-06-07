Пи Джей Вашингтон: «Даллас» в порядке. Это всего лишь одна игра»

Пи Джей Вашингтон назвали причины поражения в 1-м матче с «Бостоном» (89:107).

«Нам нужно оставаться всем вместе, не терять связь, быть единым целым. Мне показалось, что сегодня мы позволили собравшимся на арене зрителям немного повлиять на нас, позволили судьям на нас повлиять, позволили повлиять на себя сопернику, когда он начал попадать броски. Все это сказалось. Но мы все равно должны держаться вместе и оставаться собой.

У нас отличная команда. У соперника, конечно, тоже отличная команда.

Мы в порядке. Это всего лишь одна игра. Мы будем лучше, и мы будем лучше ко второй игре», – сказал форвард «Мэверикс».