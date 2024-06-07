Джейсон Кидд: «Нам нужно двигать мяч. Он слишком часто застревал в чьих-то руках»

Джейсон Кидд подвел итоги 1-го матча финальной серии с «Бостоном» (89:107, 0-1).

« » стал 3-й командой за последние 58 лет, у которой меньше 10 передач в игре финала.

«Надо отдать должное «Селтикс». Они хорошо поработали в защите, осложнили нам жизнь.

У нас были неплохие возможности, но мяч не шел в кольцо. И нам нужно двигать мяч. Он слишком часто застревал в чьих-то руках. Во втором матче мы будем лучше.

« » занял первое место в НБА, не просто так. У них собственный стиль игры, они делают это на высоком уровне.

Нервы или отсутствие опыта игры на такой стадии, мы не можем использовать это в качестве оправдания. Речь идет о баскетболе, об игре. Мы должны лучше сыграть в баскетбол в воскресенье», – заявил главный тренер «Мэверикс».