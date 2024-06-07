Джейсон Кидд: «Нам нужно двигать мяч. Он слишком часто застревал в чьих-то руках»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд подвел итоги 1-го матча финальной серии с «Бостоном» (89:107, 0-1).

«Даллас» стал 3-й командой НБА за последние 58 лет, у которой меньше 10 передач в игре финала.

«Надо отдать должное «Селтикс». Они хорошо поработали в защите, осложнили нам жизнь.

У нас были неплохие возможности, но мяч не шел в кольцо. И нам нужно двигать мяч. Он слишком часто застревал в чьих-то руках. Во втором матче мы будем лучше.

«Бостон» занял первое место в НБА, не просто так. У них собственный стиль игры, они делают это на высоком уровне. 

Нервы или отсутствие опыта игры на такой стадии, мы не можем использовать это в качестве оправдания. Речь идет о баскетболе, об игре. Мы должны лучше сыграть в баскетбол в воскресенье», – заявил главный тренер «Мэверикс».

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8 комментариев
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Мяч весь сезон в руках Дончича, а теперь это новость. Поздно перестраиваться, раз дошли с этой игрой до финала. На щите в защите плохо, на периметре плохо, и тупо мало попаданий в дырку от тимэйдов
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В чьих-то (не будем показывать пальцем) руках))) Он не застревал, он прилип, нет, был прибит гвоздями к тем рукам, которые всем рукам руки. И если они будут так же крепко обнимать его, как в этом матче, то свип обеспечен.
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С Порзи что будешь делать? Там в одну калитку пока что.
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Мяч всегда в руках Луки, это разве новость? Даллас таким образом в финал вышел.
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Ответ Pavel Nikolaev
Мяч весь сезон в руках Дончича, а теперь это новость. Поздно перестраиваться, раз дошли с этой игрой до финала. На щите в защите плохо, на периметре плохо, и тупо мало попаданий в дырку от тимэйдов
Это не новость. Но план на игру "один Лука против пятерки Сэлтикс, которая очень хорошо защищается, а еще пуляет трешки" - это очень плохой план. И казалось, что это очевидно и что тренера Мэвз придумают что-то другое. План Б.

Но в итоге все свелось в веру, что раз Лука дотащил в одно рыло команду до финала, то и дальше это будет работать также. Но...
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Ответ Pavel Nikolaev
Мяч весь сезон в руках Дончича, а теперь это новость. Поздно перестраиваться, раз дошли с этой игрой до финала. На щите в защите плохо, на периметре плохо, и тупо мало попаданий в дырку от тимэйдов
Вообще матчи смотришь? Судя по всему нет.т
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