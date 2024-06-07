Джейлен Браун: «Порзингис сегодня был просто монстром»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун похвалил Кристапса Порзингиса.

Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против «Далласа» (107:89, 1-0) бигмен «Бостона» за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.

«Порзингис сегодня был просто монстром. Чего стоит само его присутствие на площадке. Его бросок, его агрессия после смен и неравноценных разменов. Он заставлял соперника платить за это каждый раз.

Мы нуждаемся в этом и дальше по ходу серии», – заявил защитник «Селтикс».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ siberiancom
Когда Тейтум не играет роль первой звезды в Бостоне – у Бостона все хорошо. Браун мвп матча - мощь, Порзи сделал разницу в первой. Холидей просто хорош. Вообще Брауну респект в этом сезоне, в прошлом году с майами в решающей игре он выдал худший матч в жизни, а в этом году расцвел. Заслуженный мвп конфы, лучший игрок Бостона в этом году и даже его сомнительное выступление на Слэм Данк Контесте - это респект за смелость, потому что до этого много сезонов звезды не участвовали.
Браун сегодня и в защите выжигал.
+4
0
+4
Когда Тейтум не играет роль первой звезды в Бостоне – у Бостона все хорошо. Браун мвп матча - мощь, Порзи сделал разницу в первой. Холидей просто хорош.

Вообще Брауну респект в этом сезоне, в прошлом году с майами в решающей игре он выдал худший матч в жизни, а в этом году расцвел. Заслуженный мвп конфы, лучший игрок Бостона в этом году и даже его сомнительное выступление на Слэм Данк Контесте - это респект за смелость, потому что до этого много сезонов звезды не участвовали.
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий