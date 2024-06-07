Джейлен Браун: «Порзингис сегодня был просто монстром»

Джейлен Браун похвалил Кристапса Порзингиса.

Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против « » (107:89, 1-0) бигмен « » за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.

« сегодня был просто монстром. Чего стоит само его присутствие на площадке. Его бросок, его агрессия после смен и неравноценных разменов. Он заставлял соперника платить за это каждый раз.

Мы нуждаемся в этом и дальше по ходу серии», – заявил защитник «Селтикс».