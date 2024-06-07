Джейлен Браун: «Порзингис сегодня был просто монстром»
Джейлен Браун похвалил Кристапса Порзингиса.
Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против «Далласа» (107:89, 1-0) бигмен «Бостона» за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.
«Порзингис сегодня был просто монстром. Чего стоит само его присутствие на площадке. Его бросок, его агрессия после смен и неравноценных разменов. Он заставлял соперника платить за это каждый раз.
Мы нуждаемся в этом и дальше по ходу серии», – заявил защитник «Селтикс».
Вообще Брауну респект в этом сезоне, в прошлом году с майами в решающей игре он выдал худший матч в жизни, а в этом году расцвел. Заслуженный мвп конфы, лучший игрок Бостона в этом году и даже его сомнительное выступление на Слэм Данк Контесте - это респект за смелость, потому что до этого много сезонов звезды не участвовали.