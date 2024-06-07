Леброн отдал должное Дорис Берк, которая стала 1-й женщиной, комментировавшей финал мужской крупнейшей лиги США: «Важный момент для нашего спорта»

Леброн Джеймс отдал должное Дорис Берк.

Берк стала первой женщиной, которая комментировала финал мужской крупнейшей лиги США.

«Сегодня важный момент для нашего спорта. Любовь и уважение к Дорис Берк и всему, что она делает, чтобы привлекать внимание ко всем нам! Ты 🐐! 🙏🏾🤎» – написал форвард «Лейкерс».

Берк вместе с Майком Брином и Джей Джей Редиком комментировала первый матч финальной серии « » – « » (107:89, 1-0).

«Я бы солгала, если бы сказала, что не осознаю, что сегодня случилось нечто значимое», – призналась Дорис Берк.