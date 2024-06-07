Кайри Ирвинг об атмосфере в Бостоне во время 1-го матча: «Думал, будет немного громче»

Кайри Ирвинг подвел итоги первого матча с «Селтикс» (89:107, 0-1) в финале НБА.

У Ирвинга результат 0-11 в последних 11 матчах против « ».

«В конце концов, это просто баскетбол. Я уже находился в этой среде, привык ко всему. Ранее во время моей карьеры у меня были другие отношения с Бостоном, я попадал сюда, окруженный группой ветеранов. Теперь я сам здесь в качестве ветерана. За последние несколько лет, выступая в Бостоне в рамках плей-офф, даже в регулярном чемпионате, было примерно все то же самое. Я думал, что сегодня будет немного громче.

Во втором матче вряд ли что-то изменится. Зрители будут пытаться выбить меня из колеи, выбить из колеи моих товарищей по команде. Но, опять же, наша энергия должна быть сосредоточена на игре. Сегодня у меня было много отличных возможностей для броска. Мяч прилетал в дужку, ближе к щиту, иногда немного левее или правее. Мне просто нужно сохранять уверенность и равновесие, несмотря ни на что.

Финальная серия – лучшее время в сезоне. Остаются лишь две команды. Обстановка будет такой, какая она есть, но я сосредоточен на нашем плане на игру и на том, чтобы я и мои ребята чувствовали себя уверенно и продолжали совершать хорошие броски», – заявил Ирвинг.

Кайри набрал 12 очков, 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата при 6 из 19 с игры.