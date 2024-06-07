Кристапс Порзингис: «Сегодня убедился в том, что я достаточно неплох»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис прокомментировал возвращение в строй после травмы.

Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против «Далласа» (107:89, 1-0) бигмен «Бостона» за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.

«Сегодня убедился в том, что я достаточно неплох. Я не идеален, но даже с такой игрой способен приносить пользу команде.

Получил большой заряд от болельщиков, когда впервые вышел из подтрибунного помещения. Адреналин бежал по моим венам», – заявил Порзингис.

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5 комментариев
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Шак сказал, что Порзи прочувствовал этот момент- финал НБА и прям кайфует от того, что играет в самых крутых матчах в карьере баскетболиста, да ещё и делает разницу. Пока в одном матче, поэтому, аккуратно. Смотрим дальше. Sarauj! Вся Латвия за тебя
+9
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Только не травмируйся, пожалуйста.
+2
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+2
Ответ Сергей
Шак сказал, что Порзи прочувствовал этот момент- финал НБА и прям кайфует от того, что играет в самых крутых матчах в карьере баскетболиста, да ещё и делает разницу. Пока в одном матче, поэтому, аккуратно. Смотрим дальше. Sarauj! Вся Латвия за тебя
По-моему Порзи играет с этим кайфом весь сезон. Заметил это еще в начале регулярки, когда на площадке по нему было видно, насколько ему в удовольствие играть именно в этой команде, в этой системе
+1
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Тингус Пингус красава
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Парень,да ты не просто не плох,ты шикарен..
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