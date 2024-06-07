Кристапс Порзингис: «Сегодня убедился в том, что я достаточно неплох»

Кристапс Порзингис прокомментировал возвращение в строй после травмы.

Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против « » (107:89, 1-0) бигмен « » за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.

«Сегодня убедился в том, что я достаточно неплох. Я не идеален, но даже с такой игрой способен приносить пользу команде.

Получил большой заряд от болельщиков, когда впервые вышел из подтрибунного помещения. Адреналин бежал по моим венам», – заявил .