Василие Мицич: «В НБА никто не хочет отдавать передачи»

Василие Мицич рассказал о впечатлениях от игры в НБА.

«Наиболее важная часть моей игры – созидание. Я не могу быть только «скорером» или чистым разыгрывающим. Мне необходимо сочетать эти аспекты на паркете.

Но в перспективе я понял, что мне нужно показывать постоянные результаты, влиять на игру в каждый момент. Я не могу постоянно набирать 30 очков или спрогнозировать это со старта. Мне нравится сочетать разные компоненты игры. В НБА я понял, что никто не хочет отдавать передачи. Мне все еще нужно приспособиться к этой манере, потому что лично мне кажется, что передачи необходимы. Вы можете увидеть это по Николе Йокичу и Луке Дончичу. Они оба уникальны по-своему, но их объединяет умение разыгрывать. В конце концов, нельзя побеждать в одиночку. Так я играл в Европе. Теперь я пытаюсь найти способ играть подобным образом и в НБА.

Ключевая разница Европы и НБА заключается в габаритах и физической силе, особенно у лучших игроков. Никто просто так не становится звездой. У них обычно 2-3 компонента, которые находятся на высочайшем возможном уровне. Это очень сложно поддерживать, если ты не способен обеспечить полную физическую и умственную концентрацию», – рассказал защитник « ».

перешел в «Хорнетс» из «Оклахомы» по ходу сезона-2023/24. 30-летний сербский баскетболист набирал 10,8 очка и 6,2 подбора в среднем за « ».