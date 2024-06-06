Василие Мицич: «В НБА никто не хочет отдавать передачи»

Теги Шарлотт НБА Оклахома-Сити Василие Мицич Баскетбол

Василие Мицич рассказал о впечатлениях от игры в НБА.

«Наиболее важная часть моей игры – созидание. Я не могу быть только «скорером» или чистым разыгрывающим. Мне необходимо сочетать эти аспекты на паркете.

Но в перспективе я понял, что мне нужно показывать постоянные результаты, влиять на игру в каждый момент. Я не могу постоянно набирать 30 очков или спрогнозировать это со старта. Мне нравится сочетать разные компоненты игры. В НБА я понял, что никто не хочет отдавать передачи. Мне все еще нужно приспособиться к этой манере, потому что лично мне кажется, что передачи необходимы. Вы можете увидеть это по Николе Йокичу и Луке Дончичу. Они оба уникальны по-своему, но их объединяет умение разыгрывать. В конце концов, нельзя побеждать в одиночку. Так я играл в Европе. Теперь я пытаюсь найти способ играть подобным образом и в НБА.

Ключевая разница Европы и НБА заключается в габаритах и физической силе, особенно у лучших игроков. Никто просто так не становится звездой. У них обычно 2-3 компонента, которые находятся на высочайшем возможном уровне. Это очень сложно поддерживать, если ты не способен обеспечить полную физическую и умственную концентрацию», – рассказал защитник «Шарлотт».

Мицич перешел в «Хорнетс» из «Оклахомы» по ходу сезона-2023/24. 30-летний сербский баскетболист набирал 10,8 очка и 6,2 подбора в среднем за «Шарлотт».

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