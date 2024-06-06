Кристапс Порзингис о готовности к матчу: «Вопрос все еще открыт. У меня было не так много времени»

Кристапс Порзингис не уверен в степени своей готовности к финалу.

«Да, вопрос все еще открыт. Ситуация не до конца прояснилась. У меня было не так много времени. Увидим, как я буду себя чувствовать.

Я провел последние дни с легкой нагрузкой. Просто готовился, старался восстановиться., чтобы быть в лучшей форме. Не нагружал тело. Готовлюсь к завтрашнему матчу», – заявил центровой « » в среду.

«Селтикс» встретятся с «Мэверикс» в первом матче финальной серии сезона-2023/24 . Порзингис не принимал участия в полуфинале и финале Восточной конференции из-за травмы камбаловидной мышцы.