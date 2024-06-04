Кристапс Порзингис об отношениях с Лукой Дончичем: «Ничего не получилось»

Кристапс Порзингис высказался о своих отношениях с Лукой Дончичем.

«Ничего не получилось.

Я даже не думаю об этом сейчас. Я думаю о предстоящей работе. Можно будет подумать об этом позже», – сказал центровой « ».

провел за « » два с половиной сезона (2019–2022).