Кристапс Порзингис об отношениях с Лукой Дончичем: «Ничего не получилось»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис высказался о своих отношениях с Лукой Дончичем.

«Ничего не получилось.

Я даже не думаю об этом сейчас. Я думаю о предстоящей работе. Можно будет подумать об этом позже», – сказал центровой «Бостона».

Порзингис провел за «Даллас» два с половиной сезона (2019–2022).

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3 комментария
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Это будет отличное противостояние. Порзи против Далласа, Кайри против Бостона. Молодые Дончич и Тэйтум в погоне за первым титулом. У Бостона еще Браун есть, что даёт им некоторое преимущество в уравнении. Но не меньшая часть ответственности как раз на ролевиков. Где ролевики лучше заиграют, не стушуются, смогут притормозить звёзд соперника и реализуют свои броски, та команда с большей вероятностью и победит.
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До начала сезона можно было ставить 90% на Бостон.
До начала сезона вообще плов для Далласа казался уже неплохим исходом.
Но сейчас всё не выглядит так однозначно, прямо скажем.

А в Далласе у него с Лукой вообще никак не вышло.
С моей точки зрения, там просто не нашли Порзингису применения.
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Да с тобой вообще мало у кого получается, больной чаще, чем здоровый
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