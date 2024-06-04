Кристапс Порзингис об отношениях с Лукой Дончичем: «Ничего не получилось»
Кристапс Порзингис высказался о своих отношениях с Лукой Дончичем.
«Ничего не получилось.
Я даже не думаю об этом сейчас. Я думаю о предстоящей работе. Можно будет подумать об этом позже», – сказал центровой «Бостона».
Порзингис провел за «Даллас» два с половиной сезона (2019–2022).
До начала сезона вообще плов для Далласа казался уже неплохим исходом.
Но сейчас всё не выглядит так однозначно, прямо скажем.
А в Далласе у него с Лукой вообще никак не вышло.
С моей точки зрения, там просто не нашли Порзингису применения.