Кристапс Порзингис: «Здоров ли я на 100 процентов? Хороший вопрос. Посмотрим»

Кристапс Порзингис заявил, что планирует сыграть в 1-м матче финальной серии.

«Таков план на данный момент. Опять же, еще есть пара дней, и я думаю, что это может иметь значение. Каждый день дает мне немного больше времени, чтобы стать еще лучше.

Здоров ли я на 100 процентов? Хороший вопрос. Я не знаю. Посмотрим. Я проделал много работы. Сделал все необходимое, чтобы набрать игровую форму. Посмотрим», – сказал центровой « ».