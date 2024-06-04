Кристапс Порзингис: «Здоров ли я на 100 процентов? Хороший вопрос. Посмотрим»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис заявил, что планирует сыграть в 1-м матче финальной серии.

«Таков план на данный момент. Опять же, еще есть пара дней, и я думаю, что это может иметь значение. Каждый день дает мне немного больше времени, чтобы стать еще лучше.

Здоров ли я на 100 процентов? Хороший вопрос. Я не знаю. Посмотрим. Я проделал много работы. Сделал все необходимое, чтобы набрать игровую форму. Посмотрим», – сказал центровой «Бостона».

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