Лука Дончич: «У нас с Кристапсом Порзингисом хорошие отношения»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Лука Дончич Кристапс Порзингис Баскетбол

Лука Дончич заявил, что у него хорошие отношения с Кристапсом Порзингисом.

Ранее бывший игрок НБА Чендлер Парсонс сказал, что Порзингиса будут освистывать в Далласе.

«Порзингиса не любят в Далласе. Луке Дончичу не понравилось с ним играть, между ними реальный конфликт. Каждый раз, когда он будет касаться мяча, его будут освистывать», – сказал Парсонс.

«Я разговаривал с Чендлером Парсонсом, наверное, два раза в жизни. Так что я не знаю, откуда он это взял. У нас с Кристапсом хорошие отношения», – заявил на пресс-конференции Дончич.

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2 комментария
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Такое ощущение, что весь этот конфликт между Дончичем и Порзи высасывают из пальца специально для того, чтобы разогреть интерес перед финальной серией. Потому что о этой "вражде" я только сейчас услышал.
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Всё сложно, скорее всего разбегутся.
Но потом Лука усыновит и его
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