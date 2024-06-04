Лука Дончич: «У нас с Кристапсом Порзингисом хорошие отношения»

Лука Дончич заявил, что у него хорошие отношения с Кристапсом Порзингисом.

Ранее бывший игрок НБА Чендлер Парсонс сказал, что Порзингиса будут освистывать в Далласе.

« не любят в . не понравилось с ним играть, между ними реальный конфликт. Каждый раз, когда он будет касаться мяча, его будут освистывать», – сказал Парсонс.

«Я разговаривал с Чендлером Парсонсом, наверное, два раза в жизни. Так что я не знаю, откуда он это взял. У нас с Кристапсом хорошие отношения», – заявил на пресс-конференции Дончич.