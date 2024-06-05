«Милан» рассчитывает продлить контракт с Николо Мелли

Теги возможные переходы Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Италии Милан Николо Мелли Баскетбол

«Милан» заинтересован в продлении контракта с Николо Мелли.

«С конца октября Мелли и его агентство были проинформированы о том, что владелец, клуб и тренер хотят, чтобы он остался. С тех пор ничего не изменилось. Надеюсь, не возникнет никаких трудностей», – заявил главный тренер «Милана» Этторе Мессина.

Присоединившийся к «Милану» в 2021 году форвард этим летом становится свободным агентом.

В сезоне-23/24 Евролиги Мелли выходил в стартовом составе во всех 34 матчах команды и набирал в среднем 7,3 очка, 4,0 подбора и 2,0 передачи.

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