Лонзо Боллу пересадили новый мениск от донора

Лонзо Болл привел подробности реабилитации после нескольких травм колена.

По словам разыгрывающего « », в результате многочисленных повреждений ему пришлось пересадить новый мениск от донора.

«Мне пришлось получить новый мениск от донора, мне пришлось получить костный аллотрансплантат, а также мне пришлось вставить новый хрящ», – заявил 26-летний баскетболист.

последний раз играл в сезоне-21/22, когда провел 35 матчей в регулярном чемпионате.

Сейчас Лонзо возобновил тренировки на площадке и рассчитывает вернуться в сезоне-24/25. Недавно он оценил свою готовность на 70 процентов.