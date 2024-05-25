Лонзо Боллу пересадили новый мениск от донора

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

Лонзо Болл привел подробности реабилитации после нескольких травм колена.

По словам разыгрывающего «Чикаго», в результате многочисленных повреждений ему пришлось пересадить новый мениск от донора.

«Мне пришлось получить новый мениск от донора, мне пришлось получить костный аллотрансплантат, а также мне пришлось вставить новый хрящ», – заявил 26-летний баскетболист.

Болл последний раз играл в сезоне-21/22, когда провел 35 матчей в регулярном чемпионате.

Сейчас Лонзо возобновил тренировки на площадке и рассчитывает вернуться в сезоне-24/25. Недавно он оценил свою готовность на 70 процентов.

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7 комментариев
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Пора заканчивать, как бы хорошо к Лонзо не относился, так и инвалидом можно остаться. Парень, который сделал сам себя, как прокачал свой бросок и трешку (привет Бен Симмонс), достойно уважения, жаль, что травмы сломали карьеру.
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Ответ Джонни-массажист
Донорская трансплантация- это пересадка органов от недавно умершего человека. По простому - от трупа.Так что теперь Лонзо будет с мениском от человека ,возраст которого может быть и 60 лет и поэтому его мениск вряд ли выдерживал нагрузку при жизни ,как в НБА ...Скорее всего Лонзо лучше жить с этим мениском и не испытывать его на прочность,прыгая на площадке.
Скорее это был мотоциклист.
+7
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+7
Похоже, батя в свое время совершенно загнал своих детей. Что Лонзо, что Ламело с больнички не вылазят
+5
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Бедолага, надеюсь поиграет еще на вменяемом уровне.
+1
0
+1
Донорская трансплантация- это пересадка органов от недавно умершего человека. По простому - от трупа.Так что теперь Лонзо будет с мениском от человека ,возраст которого может быть и 60 лет и поэтому его мениск вряд ли выдерживал нагрузку при жизни ,как в НБА ...Скорее всего Лонзо лучше жить с этим мениском и не испытывать его на прочность,прыгая на площадке.
+1
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+1
Почему-то вспомнилась серия Саус Парка. Та, что с негропластикой.
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Ответ dikij jonny
Похоже, батя в свое время совершенно загнал своих детей. Что Лонзо, что Ламело с больнички не вылазят
Профессиональный спорт, далеко не все организмы к такому готовы в принципе
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