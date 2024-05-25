Лонзо Боллу пересадили новый мениск от донора
Лонзо Болл привел подробности реабилитации после нескольких травм колена.
По словам разыгрывающего «Чикаго», в результате многочисленных повреждений ему пришлось пересадить новый мениск от донора.
«Мне пришлось получить новый мениск от донора, мне пришлось получить костный аллотрансплантат, а также мне пришлось вставить новый хрящ», – заявил 26-летний баскетболист.
Болл последний раз играл в сезоне-21/22, когда провел 35 матчей в регулярном чемпионате.
Сейчас Лонзо возобновил тренировки на площадке и рассчитывает вернуться в сезоне-24/25. Недавно он оценил свою готовность на 70 процентов.