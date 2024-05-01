Джабари Паркер сравнил баскетбол в НБА и Евролиге: «В Европе матчи намного более напряженные»

Джабари Паркер сравнил баскетбол в НБА и Европе.

Бывший игрок в этом сезоне выступает за «Барселону».

«Насколько я могу судить, матчи в Европе намного более напряженные. Я вообще не смотрел НБА в этом сезоне. Но часто там случаются разгромы. Здесь все иначе, и даже когда с нами играют в Барселоне, матчи обычно проходят в равной борьбе. Просто таков уровень конкуренции. Каждый здесь умеет играть, все действуют умно, думают наперед. Вот почему европейский баскетбол так хорош.

Мне не нравится, когда команда решает отдать матч, не напрягаясь, или отставляет ведущих игроков в резерве. В Евролиге же конкуренция на высоком уровне. Мы играем и соперничаем в каждом матче. Люди здесь приходят посмотреть баскетбол.

Баскетбол в Европе и США отличается. Возможно, в НБА люди смотрят игры просто для того, чтобы социализироваться, пообщаться, поесть на арене. В Европе вы не увидите, как болельщики покидают свои места раньше времени», – заявил .