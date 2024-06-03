Брайан Уиндхорст о поиске главного тренера «Кливленда»: «Эткинсон и Боррего являются основными претендентами, оба известны своей работой с нападением»
Брайан Уиндхорст рассказал о поисках главного тренера «Кавальерс».
«Кливленд» занят поисками главного тренера и подготовкой к переговорам с Донованом Митчеллом по продлению контракта, которые начнутся после финала НБА.
Были упомянуты много имен, но Кенни Эткинсон и Джеймс Боррего являются основными претендентами. Это не стало сюрпризом, потому что Джей Би Бикерстафф был старомодным, защитно ориентированным тренером. И клуб хотел пойти в противоположном направлении. Эткинсон и Боррего известны работой с нападением. Эткинсона также связывают с развитием молодых игроков, хотя «Кливленду» в первую очередь нужно не развитие, а моментальная отдача, не считая Эвана Мобли», – заключил инсайдер ESPN.