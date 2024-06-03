Брайан Уиндхорст о поиске главного тренера «Кливленда»: «Эткинсон и Боррего являются основными претендентами, оба известны своей работой с нападением»

Брайан Уиндхорст рассказал о поисках главного тренера «Кавальерс».

« » занят поисками главного тренера и подготовкой к переговорам с по продлению контракта, которые начнутся после финала НБА.

Были упомянуты много имен, но и являются основными претендентами. Это не стало сюрпризом, потому что был старомодным, защитно ориентированным тренером. И клуб хотел пойти в противоположном направлении. Эткинсон и Боррего известны работой с нападением. Эткинсона также связывают с развитием молодых игроков, хотя «Кливленду» в первую очередь нужно не развитие, а моментальная отдача, не считая Эвана Мобли», – заключил инсайдер ESPN.