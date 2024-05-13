Чарльз Баркли: «Хватит сравнивать Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом»

Теги Майкл Джордан Шакил О′Нил Дуэйн Уэйд Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Кенни Смит Энтони Эдвардс Баскетбол

Чарльз Баркли отреагировал на сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

Баркли: Америка, пожалуйста, давайте прекратим эту историю с Майклом Джорданом и Энтони Эдвардсом. У парня один удачный поход в плей-офф. Это отличный игрок, классный парнишка, мы болеем за него, мы хотим, чтобы он...

Шакил О’Нил: Можно ли сказать, что Эдвардс приблизился к Джордану?

Баркли: Да нет, конечно.

О’Нил: Близок к Джордану, каким он был в 23 года?

Баркли: Мне нравится Энтони Эдвардс. Давайте не будем этим заниматься.

Кенни Смит: Если говорить о его телосложении и стиле игре, то лично мне он более всего напоминает молодого Дуэйна Уэйда, когда он тащил свою команду, когда впервые вышел в плей-офф.

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Эдвардс: «Хватит сравнивать меня с Джорданом, он величайший игрок!»

Медиа: «Энтони Эдвардс назвал своё имя в одном предложении с Майклом Джорданом!»
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