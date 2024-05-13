Чарльз Баркли: «Хватит сравнивать Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом»
Чарльз Баркли отреагировал на сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.
Баркли: Америка, пожалуйста, давайте прекратим эту историю с Майклом Джорданом и Энтони Эдвардсом. У парня один удачный поход в плей-офф. Это отличный игрок, классный парнишка, мы болеем за него, мы хотим, чтобы он...
Шакил О’Нил: Можно ли сказать, что Эдвардс приблизился к Джордану?
Баркли: Да нет, конечно.
О’Нил: Близок к Джордану, каким он был в 23 года?
Баркли: Мне нравится Энтони Эдвардс. Давайте не будем этим заниматься.
Кенни Смит: Если говорить о его телосложении и стиле игре, то лично мне он более всего напоминает молодого Дуэйна Уэйда, когда он тащил свою команду, когда впервые вышел в плей-офф.
Медиа: «Энтони Эдвардс назвал своё имя в одном предложении с Майклом Джорданом!»