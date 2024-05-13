Чарльз Баркли: «Хватит сравнивать Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом»

Чарльз Баркли отреагировал на сравнения Энтони Эдвардса с Майклом Джорданом.

Баркли: Америка, пожалуйста, давайте прекратим эту историю с и . У парня один удачный поход в плей-офф. Это отличный игрок, классный парнишка, мы болеем за него, мы хотим, чтобы он...

’Нил: Можно ли сказать, что Эдвардс приблизился к Джордану?

: Да нет, конечно.

О’Нил: Близок к Джордану, каким он был в 23 года?

Баркли: Мне нравится Энтони Эдвардс. Давайте не будем этим заниматься.

: Если говорить о его телосложении и стиле игре, то лично мне он более всего напоминает молодого Дуэйна Уэйда, когда он тащил свою команду, когда впервые вышел в плей-офф.