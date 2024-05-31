Дерек Лайвли выдал 16 из 16 с игры против «Миннесоты». Это наибольшее количество попаданий без промахов по итогам серии в истории НБА

Дерек Лайвли установил рекорд НБА.

Центровой « » выдал 16 из 16 с игры в четырех матчах против «Миннесоты». Это наибольшее количество попаданий без промахов по итогам серии в истории плей-офф лиги.

Новичок «Мэверикс» пропустил четвертую встречу из-за травмы, а в четверг вернулся в пятом матче и набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота при 3 из 3 с игры.

В среднем набирал 9,5 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи в финальной серии Западной конференции (4-1).