Дерек Лайвли выдал 16 из 16 с игры против «Миннесоты». Это наибольшее количество попаданий без промахов по итогам серии в истории НБА

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли установил рекорд НБА.

Центровой «Далласа» выдал 16 из 16 с игры в четырех матчах против «Миннесоты». Это наибольшее количество попаданий без промахов по итогам серии в истории плей-офф лиги.

Новичок «Мэверикс» пропустил четвертую встречу из-за травмы, а в четверг вернулся в пятом матче и набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота при 3 из 3 с игры.

В среднем Лайвли набирал 9,5 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи в финальной серии Западной конференции (4-1).

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10 комментариев
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Ответ Vals
Всё еще не в первой сборной Новичков.
Справедливости ради, бросает он ничтожно мало и все из под кольца
+9
-2
+7
плей-офф Лайвли
+7
-1
+6
Ответ Mamontilo
волшебное подписание
Не подписание, а выбор
+4
0
+4
Ответ Rick Sorkin
Справедливости ради, бросает он ничтожно мало и все из под кольца
Гобер тоже мало и ток из под кольца . Наберется ли там хоть 50%?
+3
0
+3
волшебное подписание
+2
0
+2
Хорош. Размотает Кристапса в финале.
+3
-2
+1
У Лайвли огромный потенциал и очень талантлив,но нельзя не отметить огромную работу Тайсона Чендлера,он персонально работает с Дереком.
+1
0
+1
Всё еще не в первой сборной Новичков.
+3
-3
0
Интересно, какой там процент данков. С Гэффордом бодренько их колотили в этой серии.
0
0
0
Ответ Тимур Незаметдинов
Не подписание, а выбор
да, это ещё радостнее, лютый новичок
0
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0
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