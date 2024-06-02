Джейсон Тейтум о финале НБА: «Мы взволнованы и воодушевлены. Хотелось бы начать пораньше»

Теги Бостон Даллас Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум рассказал о настроении «Бостона» перед финалом.

«Мы взволнованы и воодушевлены. Хотелось бы начать пораньше», – заявил форвард после разминки. Тейтум раскрыл свои ожидания на пресс-конференции.

«Мы многое смогли вынести из предыдущего финала. Теперь все по-другому. В прошлый раз мы оказались не готовы. Не всегда жизнь дает второй шанс, но мы его получили. Постараемся отнестись ко всему проще. Еще одна серия, которую мы должны выиграть», – рассудил форвард.

«Селтикс» уступили «Голден Стэйт» в финальной серии сезона-2021/22 (2-4).

Финал между «Бостоном» и «Далласом» начнется 7 июня в 3:30 по московскому времени.

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4 комментария
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Джейсон, вы и так начинаете очень рано, в 3:30 утра (ночи)
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Вот правильно! Где-нибудь в 22.00 по Москве.)
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