Джейсон Тейтум о финале НБА: «Мы взволнованы и воодушевлены. Хотелось бы начать пораньше»

Джейсон Тейтум рассказал о настроении «Бостона» перед финалом.

«Мы взволнованы и воодушевлены. Хотелось бы начать пораньше», – заявил форвард после разминки. Тейтум раскрыл свои ожидания на пресс-конференции.

«Мы многое смогли вынести из предыдущего финала. Теперь все по-другому. В прошлый раз мы оказались не готовы. Не всегда жизнь дает второй шанс, но мы его получили. Постараемся отнестись ко всему проще. Еще одна серия, которую мы должны выиграть», – рассудил форвард.

«Селтикс» уступили « » в финальной серии сезона-2021/22 (2-4).

Финал между « » и « » начнется 7 июня в 3:30 по московскому времени.