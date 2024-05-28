«Индиана» готова предложить Паскалю Сиакаму максимальный контракт

Шэмс Чарания рассказал о планах «Индианы» на межсезонье.

«Приоритетной задачей «Пэйсерс» этим летом будет сохранить .

Сиакам и «Рэпторс» не смогли договориться о продлении контракта, и его обменяли. «Пэйсерс» отдали за него три драфт-пика первого раунда. Они отдали эти пики только ради возможности попытаться сохранить его. Они понимают, что должны дать максимальный контракт, и они готовы предложить его.

Обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. «Пэйсерс» готовы рассмотреть и другие варианты, но я думаю, что это лето будет довольно спокойным для «Индианы», – сказал .