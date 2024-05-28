«Индиана» готова предложить Паскалю Сиакаму максимальный контракт

Теги возможные переходы Индиана НБА Паскаль Сиакам Шэмс Чарания Баскетбол

Шэмс Чарания рассказал о планах «Индианы» на межсезонье.

«Приоритетной задачей «Пэйсерс» этим летом будет сохранить Паскаля Сиакама.

Сиакам и «Рэпторс» не смогли договориться о продлении контракта, и его обменяли. «Пэйсерс» отдали за него три драфт-пика первого раунда. Они отдали эти пики только ради возможности попытаться сохранить его. Они понимают, что должны дать максимальный контракт, и они готовы предложить его.

Обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. «Пэйсерс» готовы рассмотреть и другие варианты, но я думаю, что это лето будет довольно спокойным для «Индианы», – сказал Чарания.

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7 комментариев
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Ответ AntonMalyshev
Хорошая сделка как для команды так и игрока, Паскаль очень полезен
Как показал этот плей-офф, Паскаль был полезен, но не в концовках матчей, где он должен был брать игру на себя как самый опытный игрок, претендующий на максимальный контракт. В решающие моменты его просто не было.
IMHO, опытный игрок, не тянущий концовки и решающие моменты, не заслуживает максимального контракта.
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Ответ Hansbrough
Как показал этот плей-офф, Паскаль был полезен, но не в концовках матчей, где он должен был брать игру на себя как самый опытный игрок, претендующий на максимальный контракт. В решающие моменты его просто не было. IMHO, опытный игрок, не тянущий концовки и решающие моменты, не заслуживает максимального контракта.
Всё так. Только лучшего варианта (шанса) получить звезду у Индианы нет.
+2
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+2
Хорошая сделка как для команды так и игрока, Паскаль очень полезен
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Ответ Hansbrough
Как показал этот плей-офф, Паскаль был полезен, но не в концовках матчей, где он должен был брать игру на себя как самый опытный игрок, претендующий на максимальный контракт. В решающие моменты его просто не было. IMHO, опытный игрок, не тянущий концовки и решающие моменты, не заслуживает максимального контракта.
Согласен, при этом это его зона роста, в команде он полсезона, есть потенциал для развития.
У Индианы было больше индивидуальное нападение, нужно отшлифовать игру на командное, а для этого нужен здоровый Халибертон
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Ответ Hansbrough
Как показал этот плей-офф, Паскаль был полезен, но не в концовках матчей, где он должен был брать игру на себя как самый опытный игрок, претендующий на максимальный контракт. В решающие моменты его просто не было. IMHO, опытный игрок, не тянущий концовки и решающие моменты, не заслуживает максимального контракта.
Альтернативы Сиакаму у Индианы попросту нет. Тут либо ты получаешь сколько-нибудь лояльного звездного игрока (что для Индианы довольно редкое событие) немного переплачивая ему, либо тратишь эти деньги на средних игроков, которые может выстрелят, а может и нет.
В первом варианте у тебя уже появляется планка, ниже которой ты не упадешь. При этом ты можешь развивать не самую безперспективную молодежь.
Второй вариант Индиана пробовала реализовать последние лет 8 со всякими Монтами, Стаки, Тигами и т.д. Результат этих попыток был, мягко говоря, не очень
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Ответ AntonMalyshev
Согласен, при этом это его зона роста, в команде он полсезона, есть потенциал для развития. У Индианы было больше индивидуальное нападение, нужно отшлифовать игру на командное, а для этого нужен здоровый Халибертон
Но всё-таки Сиакаму уже пошёл 4-й десяток, не уверен, что в таком возрасте ещё будет видимый прогресс. Очень вероятно, что текущая игра - это его потолок.
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Ответ Pavel Egorov
Всё так. Только лучшего варианта (шанса) получить звезду у Индианы нет.
Тупиковая ситуация команд с маленьких рынков. Свободные агенты как в медийные столицы не рвутся, приходится пулять максималкой почти в любого около-оллстар-плейрера, тем самым забивая её на годы вперёд.
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