«Индиана» готова предложить Паскалю Сиакаму максимальный контракт
Шэмс Чарания рассказал о планах «Индианы» на межсезонье.
«Приоритетной задачей «Пэйсерс» этим летом будет сохранить Паскаля Сиакама.
Сиакам и «Рэпторс» не смогли договориться о продлении контракта, и его обменяли. «Пэйсерс» отдали за него три драфт-пика первого раунда. Они отдали эти пики только ради возможности попытаться сохранить его. Они понимают, что должны дать максимальный контракт, и они готовы предложить его.
Обе стороны заинтересованы в заключении соглашения. «Пэйсерс» готовы рассмотреть и другие варианты, но я думаю, что это лето будет довольно спокойным для «Индианы», – сказал Чарания.
IMHO, опытный игрок, не тянущий концовки и решающие моменты, не заслуживает максимального контракта.
У Индианы было больше индивидуальное нападение, нужно отшлифовать игру на командное, а для этого нужен здоровый Халибертон
В первом варианте у тебя уже появляется планка, ниже которой ты не упадешь. При этом ты можешь развивать не самую безперспективную молодежь.
Второй вариант Индиана пробовала реализовать последние лет 8 со всякими Монтами, Стаки, Тигами и т.д. Результат этих попыток был, мягко говоря, не очень