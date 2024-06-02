Главный тренер «Индианы» Кристи Сайдс о нарушениях на Кейтлин Кларк: «Пытаюсь избежать штрафов. Будем продолжать отправлять видео эпизодов в офис лиги»

Теги женская НБА Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

Кристи Сайдс прокомментировала отношение к Кейтлин Кларк.

«Пытаюсь избежать штрафов. Мы будем продолжать отправлять видео эпизодов в офис лиги. Можем только надеяться на то, что они начнут внимательнее относиться к тому, что происходит. Рада, что Кейтлин сумела противостоять этому. Тяжело постоянно оказываться мишенью силовой борьбы и не получать права на штрафные. Она продолжает сражаться и я горжусь этим», – заявила главный тренер «Индианы».

Сайдс была менее сдержана в соцсетях.

«Это неприемлемо! Когда наши постоянные жалобы будут услышаны?! Лига должна что-то предпринять!», – заявила тренер в соцсети X.

«Индиана» одержала победу над «Чикаго» со счетом 71:70. Защитник Кеннеди Картер не получила неспортивный фол после грубого нарушения на Кларк.

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