Главный тренер «Индианы» Кристи Сайдс о нарушениях на Кейтлин Кларк: «Пытаюсь избежать штрафов. Будем продолжать отправлять видео эпизодов в офис лиги»

Кристи Сайдс прокомментировала отношение к Кейтлин Кларк.

«Пытаюсь избежать штрафов. Мы будем продолжать отправлять видео эпизодов в офис лиги. Можем только надеяться на то, что они начнут внимательнее относиться к тому, что происходит. Рада, что Кейтлин сумела противостоять этому. Тяжело постоянно оказываться мишенью силовой борьбы и не получать права на штрафные. Она продолжает сражаться и я горжусь этим», – заявила главный тренер «Индианы».

Сайдс была менее сдержана в соцсетях.

«Это неприемлемо! Когда наши постоянные жалобы будут услышаны?! Лига должна что-то предпринять!», – заявила тренер в соцсети X.

« » одержала победу над « » со счетом 71:70. Защитник Кеннеди Картер не получила неспортивный фол после грубого нарушения на Кларк.