«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бостон» – лидеры по количеству просмотров трансляций НБА

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Финикс Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Стефен Карри Яннис Адетокумбо Лука Дончич Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА продолжает подводить итоги сезона-2023/24.

Больше всего зрителей собрали трансляции матчей «Лейкерс», «Голден Стэйт», «Бостона», «Клипперс», «Финикса» и «Далласа».

Наибольший прирост зрителей продемонстрировали «Сан-Антонио», «Индиана», «Хьюстон», «Оклахома», «Финикс» и «Клипперс».

Просмотры из приложения НБА и с сайта NBA.com увеличились на 34%.

Самая большая аудитория – в США. В пятерку вошли Австралия, Филиппины, Германия и Великобритания.

 

 Среди игроков самыми популярными стали избранные моменты в исполнении Леброна ДжеймсаЛейкерс»), Стефа Карри («Голден Стэйт»), Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), Луки Дончича («Даллас») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).

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10 комментариев
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интересно а по пиратам есть какая то статистика,чего то мало верится что филиппинцы,бразильцы,мексиканцы покупают платную подписку
+12
0
+12
Ответ Владимир Л.
Балмер за 10 лет вывел вечных неудачников(так многие говорят) Клипперс в топ-5 по просмотрам.По стоимости Клипперс тоже уже 5-е $4,65 млрд.Построил собственную арену.Привлёк звёзд первой величины.Франшиза вышла на новый уровень и это без чемпионства.Отличная работа Стив!
Так пишите как будто Балмеру какой нибудь Шарлотт достался. В 2014 ЛАК были одной из самых сильных команд Лиги,с россыпью звёзд (хоть сейчас это и трудно представить) и добротными ролевиками. Их шансы на титул были ничуть не ниже,а то и выше чем сейчас.
Балмер молодец - да,но и стартовал он не с пустого места.
+6
0
+6
Ответ JonJones
Зато вот россияне покупают
Зачем покупать, когда есть такие группы как, например, ВзялМяч и AANBA?
+5
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+5
Ответ PhilAN
Вот есть дед. Он играет в НБА, причем хорошо играет, гад! Его смотрят больше всех - как так то? Ну да, рекламируют там многих - офигенную молодежь, "почти уже новое поколение НБА", супер проспектов, новые типа "Принципиальные противостояния"... А смотрят вас равно Деда. Ну что ты с ним будешь делать, а?
Сколько ни форси прозвище Дед, все знают, что он Краб и Лечок
+5
-2
+3
Эмм, а где Никс?
+2
0
+2
Балмер за 10 лет вывел вечных неудачников(так многие говорят) Клипперс в топ-5 по просмотрам.По стоимости Клипперс тоже уже 5-е $4,65 млрд.Построил собственную арену.Привлёк звёзд первой величины.Франшиза вышла на новый уровень и это без чемпионства.Отличная работа Стив!
+4
-2
+2
Вот есть дед. Он играет в НБА, причем хорошо играет, гад! Его смотрят больше всех - как так то?
Ну да, рекламируют там многих - офигенную молодежь, "почти уже новое поколение НБА", супер проспектов, новые типа "Принципиальные противостояния"...
А смотрят вас равно Деда.
Ну что ты с ним будешь делать, а?
+1
0
+1
Ответ Тимофей Панов
интересно а по пиратам есть какая то статистика,чего то мало верится что филиппинцы,бразильцы,мексиканцы покупают платную подписку
Филиппины в пятёрке друг)
+1
0
+1
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