«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бостон» – лидеры по количеству просмотров трансляций НБА
НБА продолжает подводить итоги сезона-2023/24.
Больше всего зрителей собрали трансляции матчей «Лейкерс», «Голден Стэйт», «Бостона», «Клипперс», «Финикса» и «Далласа».
Наибольший прирост зрителей продемонстрировали «Сан-Антонио», «Индиана», «Хьюстон», «Оклахома», «Финикс» и «Клипперс».
Просмотры из приложения НБА и с сайта NBA.com увеличились на 34%.
Самая большая аудитория – в США. В пятерку вошли Австралия, Филиппины, Германия и Великобритания.
Среди игроков самыми популярными стали избранные моменты в исполнении Леброна Джеймса («Лейкерс»), Стефа Карри («Голден Стэйт»), Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), Луки Дончича («Даллас») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).
Балмер молодец - да,но и стартовал он не с пустого места.
Ну да, рекламируют там многих - офигенную молодежь, "почти уже новое поколение НБА", супер проспектов, новые типа "Принципиальные противостояния"...
А смотрят вас равно Деда.
Ну что ты с ним будешь делать, а?