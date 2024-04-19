«Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Бостон» – лидеры по количеству просмотров трансляций НБА

НБА продолжает подводить итоги сезона-2023/24.

Больше всего зрителей собрали трансляции матчей «Лейкерс», «Голден Стэйт», « », «Клипперс», « » и « ».

Наибольший прирост зрителей продемонстрировали «Сан-Антонио», « », « », «Оклахома», «Финикс» и « ».

Просмотры из приложения и с сайта NBA.com увеличились на 34%.

Самая большая аудитория – в США. В пятерку вошли Австралия, Филиппины, Германия и Великобритания.

Среди игроков самыми популярными стали избранные моменты в исполнении (« »), Стефа Карри (« »), Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио»), Луки Дончича («Даллас») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»).