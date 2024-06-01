Кайл Андерсон о своем выступлении в сезоне-23/24: «Слабовато»

Теги Миннесота НБА Кайл Андерсон Баскетбол

Кайл Андерсон оценил уровень своей игры в сезоне-23/24.

«Как я оцениваю свое выступление? Слабовато.

Я не был доволен тем, как играл в этом сезоне. Ключ к хорошему сезону – это время в летний период, чтобы поработать над собой. Прошлым летом у меня не было возможности хорошо позаниматься, как за год до этого. Тогда я смог потренироваться после того, как мы проиграли «Голден Стэйт», я еще выступал за «Мемфис». У меня была возможность тренироваться все лето. Работал над броском, работал над ведением, работал над игрой в целом, и это было заметно, все было не зря.

Не могу сказать, что хорошо играл в этом сезоне, но это не мой уровень. Рад, что захожу в это межсезонье здоровым. У меня будет чертовски хорошее межсезонье, все лето проведу в спортзале. Собираюсь снова стать тем игроком, которым себя знаю», – заявил свингмен «Миннесоты».

Андерсон также добавил, что хотел бы остаться в «Вулвз».

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