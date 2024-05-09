Дуайт Ховард: «Никола Йокич входит в пятерку лучших центровых в истории»

Дуайт Ховард высказался о третьей награде MVP Николы Йокича.

«Эй, звоните Бэтмену, Джокер снова грабит людей. Сначала Джоэл Эмбиид, теперь Шэй Гилджес-Александер? Поймите меня правильно, Йокич хорошо играл в этом сезоне, но Шэй был просто великолепен.

Поскольку в прошлом году ему не дали награду, пришлось начинать все заново, много работать, а это очень тяжело. Получить награду MVP непросто. Посмотрите, даже дважды не дали MVP. На тот момент его средняя результативность составляла 35 очков. Он уступил одну из наград тому, кто набирал в среднем всего 15 очков, поэтому завершил карьеру только с одной наградой MVP. У Йокича теперь три, и он входит в пятерку лучших центровых в истории», – написал Ховард в соцсети, но позже удалил сообщения.

«Я увидел видео с Суперменом, и мне пришлось удалить свои сообщения, потому что я так не могу! Я горжусь Йокичем! Теперь нужно признать, что он входит в пятерку лучших в истории! Три награды MVP? Мой голос был за Шэя, он убийца! Так что я знаю, что он вернется в следующем сезоне», – написал .