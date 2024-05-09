Дуайт Ховард: «Никола Йокич входит в пятерку лучших центровых в истории»
Дуайт Ховард высказался о третьей награде MVP Николы Йокича.
«Эй, звоните Бэтмену, Джокер снова грабит людей. Сначала Джоэл Эмбиид, теперь Шэй Гилджес-Александер? Поймите меня правильно, Йокич хорошо играл в этом сезоне, но Шэй был просто великолепен.
Поскольку в прошлом году ему не дали награду, пришлось начинать все заново, много работать, а это очень тяжело. Получить награду MVP непросто. Посмотрите, даже Кобе Брайанту дважды не дали MVP. На тот момент его средняя результативность составляла 35 очков. Он уступил одну из наград тому, кто набирал в среднем всего 15 очков, поэтому завершил карьеру только с одной наградой MVP. У Йокича теперь три, и он входит в пятерку лучших центровых в истории», – написал Ховард в соцсети, но позже удалил сообщения.
«Я увидел видео с Суперменом, и мне пришлось удалить свои сообщения, потому что я так не могу! Я горжусь Йокичем! Теперь нужно признать, что он входит в пятерку лучших в истории! Три награды MVP? Мой голос был за Шэя, он убийца! Так что я знаю, что он вернется в следующем сезоне», – написал Ховард.