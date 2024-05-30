«Уорриорз» и Клэй Томпсон не приблизились к подписанию нового контракта
Клэй Томпсон близок к выходу на рынок свободных агентов.
«Это последний месяц текущего контракта Клэя Томпсона с «Голден Стэйт», и остается вероятность, что это последние дни его 13-летнего пребывания в клубе. По словам источников в лиге, ни с одной из сторон не произошло заметного движения к решению.
«Уорриорз» сохраняют желание сохранить Томпсона по разумной цене, как только станут известны другие аспекты перестройки их состава. Но они не бегают за ним, чтобы разработать структуру продления (которое можно подписать в любой момент). В свою очередь, 34-летний Томпсон, похоже, готов выйти на рынок свободных агентов и впервые в карьере изучить другие варианты», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.
Действующие лица:
- Клэй Томпсон - игрок
- Майк Данливи-младший - генеральный менеджер
- Жена Клэя - жена
Место действия: Гостинная в доме Клэя. Вечер.
Сцена 1.
(Клэй сидит на диване, его жена рядом)
Клэй берет телефон и судорожно набирает Майку.
Клэй: Привет, Майк.
Майк: Чего?
Клэй: Надумал?
Майк: Чего?
(Клэй кладет трубку. Жена смотрит на него вопросительно)
Жена Клэя: Что он сказал?
Клэй: Они решают дать мне макс, думают только на сколько лет
(Сидят обнявшись)
Конец.