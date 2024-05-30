«Уорриорз» и Клэй Томпсон не приблизились к подписанию нового контракта

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон близок к выходу на рынок свободных агентов.

«Это последний месяц текущего контракта Клэя Томпсона с «Голден Стэйт», и остается вероятность, что это последние дни его 13-летнего пребывания в клубе. По словам источников в лиге, ни с одной из сторон не произошло заметного движения к решению.

«Уорриорз» сохраняют желание сохранить Томпсона по разумной цене, как только станут известны другие аспекты перестройки их состава. Но они не бегают за ним, чтобы разработать структуру продления (которое можно подписать в любой момент). В свою очередь, 34-летний Томпсон, похоже, готов выйти на рынок свободных агентов и впервые в карьере изучить другие варианты», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.

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5 комментариев
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Ответ Odissey ru
кратко говоря - пока....
Тьфу тьфу, хоть бы хоть бы))) всем бы легче стало, и воинам, и Клею
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кратко говоря - пока....
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Интересно, а кто ещё готов дать ему приличный контракт? Слухи были про Орландо, но вот за какие деньги??
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Ну в Майамис мешком картошки на Батлера?))
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Название пьесы: «Переговоры с угасающей легендой клуба»

Действующие лица:
- Клэй Томпсон - игрок
- Майк Данливи-младший - генеральный менеджер
- Жена Клэя - жена

Место действия: Гостинная в доме Клэя. Вечер.

Сцена 1.

(Клэй сидит на диване, его жена рядом)

Клэй берет телефон и судорожно набирает Майку.

Клэй: Привет, Майк.
Майк: Чего?
Клэй: Надумал?
Майк: Чего?

(Клэй кладет трубку. Жена смотрит на него вопросительно)

Жена Клэя: Что он сказал?

Клэй: Они решают дать мне макс, думают только на сколько лет

(Сидят обнявшись)

Конец.
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