«Уорриорз» и Клэй Томпсон не приблизились к подписанию нового контракта

Клэй Томпсон близок к выходу на рынок свободных агентов.

«Это последний месяц текущего контракта с « », и остается вероятность, что это последние дни его 13-летнего пребывания в клубе. По словам источников в лиге, ни с одной из сторон не произошло заметного движения к решению.

«Уорриорз» сохраняют желание сохранить Томпсона по разумной цене, как только станут известны другие аспекты перестройки их состава. Но они не бегают за ним, чтобы разработать структуру продления (которое можно подписать в любой момент). В свою очередь, 34-летний Томпсон, похоже, готов выйти на рынок свободных агентов и впервые в карьере изучить другие варианты», – пишет инсайдер The Athletic Джован Буха.