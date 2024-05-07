Журналист Марк Уиллард: «Мне кажется, что Клэй Томпсон хочет покинуть «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Марк Уиллард объяснил, почему Клэй Томпсон может покинуть «Уорриорз».

34-летний защитник этим летом станет неограниченно свободным агентом.

«Мне кажется, что Клэй Томпсон хочет покинуть «Уорриорз».

Сомневаюсь, что он хочет провести остаток карьеры в НБА, когда его сравнивают с прежней версией самого себя. Если он останется, то иначе просто не получится. Но этого не будет происходить в другой команде», – заявил ведущий 95.7 The Game.


 
 

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