Борис Каребин: «Марбери и Гарнетт грызлись по дурости, не могли поделить мяч»

Теги Миннесота Кевин Гарнетт Стефон Марбери НБА Борис Каребин Баскетбол

Борис Каребин поделился воспоминаниями о работе с Марбери и Гарнеттом.

«У Марбери был лучший кроссовер всех времен и народов. Сейчас он толковый парень, скромный, с внутренним стержнем, а в молодости мешало эго. Выяснял с Гарнеттом, кто сильнее. Грызлись по дурости, не могли поделить мяч. 

В НБА и так далеко не у всех гарвардские мозги, а уж у молодых – тем более. В такой ситуации тренер должен быть воспитателем, который гонял бы таких мальчишек, а не боялся, не давал садиться на голову и бить себя полотенцем. Быть жестким, но справедливым.  

Кто больше всех нуждался в воспитании?

Наверное, Гарнетт. Я предлагал ему: «Давай поработаем – поставлю тебе правильный бросок». Вообще удивился, что в НБА мало кто бросал правильно. Даже у американцев хватало мелких ошибок. 

Сказал: «Тренер, при всем уважении... Благодаря нам c Марбери команда впервые вышла в плей-офф». – «Но ты играешь за счет здоровья. Долго это не продлится. С технически правильным броском тебе будет гораздо легче». Проходит полгода. Бам, у Кевина обезвоживание. Страшное дело, грозит тромбами. 

Гарнетт пропускает игры, теряет деньги, возвращается – и опять обезвоживание. Потом подходит: «Я все понял. Надо учиться». Он вынужденно перестроил бросок, а великим игроком стал благодаря тренеру «Миннесоты» Флипу Сондерсу, которого знаю с начала девяностых», – рассказал бывший начальник международных операций «Миннесоты» Борис Каребин.

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