Дмитрий Кулагин: «УНИКС сделал еще один шаг на пути к цели»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Самара Баскетбол

Дмитрий Кулагин высказался о победе УНИКСа над «Самарой» в серии 1/4 финала.

«Прежде всего, отмечу заполненные трибуны самарского «Дворца спорта» этим вечером и благодарю болельщиков за их внимание к нашей любимой игре.

В свою очередь, поздравляю «Самару». Желаю ей всего наилучшего в будущем. В их составе подобраны хорошие исполнители. Полагаю, тот уровень баскетбола, который существует в городе, способствует продвижению клуба в дальнейшем.

Рад, что УНИКС сделал еще один шаг на пути к цели. Сегодня мы показали хороший баскетбол. Конечно, не на протяжении всех сорока минут матча, но в плей-офф не бывает легко. Ошибки, которые мы допускали, стали причиной равной игры в течение трех четвертей. Убежден, что проведем необходимую работу по их исправлению и в дальнейшем постараемся избежать.

Так что у нас все идет по плану. Надеюсь, что УНИКС продолжит двигаться к заветному трофею Единой Лиги ВТБ», – сказал защитник казанской команды.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий