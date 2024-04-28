Дмитрий Кулагин: «УНИКС сделал еще один шаг на пути к цели»

Дмитрий Кулагин высказался о победе УНИКСа над «Самарой» в серии 1/4 финала.

«Прежде всего, отмечу заполненные трибуны самарского «Дворца спорта» этим вечером и благодарю болельщиков за их внимание к нашей любимой игре.

В свою очередь, поздравляю «Самару». Желаю ей всего наилучшего в будущем. В их составе подобраны хорошие исполнители. Полагаю, тот уровень баскетбола, который существует в городе, способствует продвижению клуба в дальнейшем.

Рад, что УНИКС сделал еще один шаг на пути к цели. Сегодня мы показали хороший баскетбол. Конечно, не на протяжении всех сорока минут матча, но в плей-офф не бывает легко. Ошибки, которые мы допускали, стали причиной равной игры в течение трех четвертей. Убежден, что проведем необходимую работу по их исправлению и в дальнейшем постараемся избежать.

Так что у нас все идет по плану. Надеюсь, что продолжит двигаться к заветному трофею », – сказал защитник казанской команды.