Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович – лучший тренер сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Велимир Перасович стал лучшим тренером Единой лиги ВТБ.

УНИКС занял первое место в регулярном чемпионате с результатом 26-10.

Казанский клуб прошел «Самару» в первом раунде плей-офф (3-0) и встречается с «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии.

«Я счастлив получить награду лучшему тренеру сезона в Единой Лиге ВТБ. Спасибо баскетбольному клубу УНИКС и моим игрокам – в первую очередь это именно их заслуга», – прокомментировал свою победу хорватский специалист.

Перасович проводит третий сезон в казанском клубе.

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