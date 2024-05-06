Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович – лучший тренер сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ

Велимир Перасович стал лучшим тренером Единой лиги ВТБ.

занял первое место в регулярном чемпионате с результатом 26-10.

Казанский клуб прошел «Самару» в первом раунде плей-офф (3-0) и встречается с «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии.

«Я счастлив получить награду лучшему тренеру сезона в . Спасибо баскетбольному клубу УНИКС и моим игрокам – в первую очередь это именно их заслуга», – прокомментировал свою победу хорватский специалист.

проводит третий сезон в казанском клубе.