Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович – лучший тренер сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ
Велимир Перасович стал лучшим тренером Единой лиги ВТБ.
УНИКС занял первое место в регулярном чемпионате с результатом 26-10.
Казанский клуб прошел «Самару» в первом раунде плей-офф (3-0) и встречается с «Локомотивом-Кубань» в полуфинальной серии.
«Я счастлив получить награду лучшему тренеру сезона в Единой Лиге ВТБ. Спасибо баскетбольному клубу УНИКС и моим игрокам – в первую очередь это именно их заслуга», – прокомментировал свою победу хорватский специалист.
Перасович проводит третий сезон в казанском клубе.