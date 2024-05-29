Сэм Прести: «Удивлен, что результативность «Тандер» значительно снизилась в плей-офф»

Теги НБА Сэм Прести Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сэм Прести рассказал, что удивило его в игре «Тандер» в этом плей-офф.

«Меньше всего меня удивило в плей-офф то, что мы не были хорошей командой по подборам. Для меня также неудивительно, что мы были очень, очень хорошей оборонительной командой. Одно из лучших оборонительных команд в этом плей-офф.

Что меня удивило, так это то, что наша результативность значительно снизилась в плей-офф. Для меня это главная неожиданность этого плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Оклахомы».

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1 комментарий
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в ПО команды начинают выкладываться в защите, из-за чего общая результативность падает - вот это новость конечно
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