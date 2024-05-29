Сэм Прести: «Удивлен, что результативность «Тандер» значительно снизилась в плей-офф»

Сэм Прести рассказал, что удивило его в игре «Тандер» в этом плей-офф.

«Меньше всего меня удивило в плей-офф то, что мы не были хорошей командой по подборам. Для меня также неудивительно, что мы были очень, очень хорошей оборонительной командой. Одно из лучших оборонительных команд в этом плей-офф.

Что меня удивило, так это то, что наша результативность значительно снизилась в плей-офф. Для меня это главная неожиданность этого плей-офф», – сказал генеральный менеджер «Оклахомы».