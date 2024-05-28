Кендрик Перкинс: «Позор мне за то, что голосовал за Руди Гобера как за лучшего оборонительного игрока этого сезона»

Кендрик Перкинс раскритиковал центрового «Вулвс» Руди Гобера.

«Я испытываю самое большое сожаление за свою медийную карьеру, и я отказываюсь голосовать за индивидуальные награды, поскольку нанес вред, воспользовавшись своим правом голоса.

Позор мне за то, что я голосовал за как за лучшего оборонительного игрока этого сезона.

Руди Гобер запятнал награду «Лучший защитник года». Его не уважают коллеги. Мы видели, что произошло с ним в серии против «Денвера». Он не мог даже опекать игрока своей позиции, Карл-Энтони Таунс лучше справлялся, чем он.

Что он делает в серии против «Далласа»? Он сделал три блок-шота за три матча при росте 220 сантиметров. Это неприемлемо», – заявил эксперт ESPN.