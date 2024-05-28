Кендрик Перкинс: «Позор мне за то, что голосовал за Руди Гобера как за лучшего оборонительного игрока этого сезона»

Теги Кендрик Перкинс Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Кендрик Перкинс раскритиковал центрового «Вулвс» Руди Гобера.

«Я испытываю самое большое сожаление за свою медийную карьеру, и я отказываюсь голосовать за индивидуальные награды, поскольку нанес вред, воспользовавшись своим правом голоса.

Позор мне за то, что я голосовал за Руди Гобера как за лучшего оборонительного игрока этого сезона.

Руди Гобер запятнал награду «Лучший защитник года». Его не уважают коллеги. Мы видели, что произошло с ним в серии против «Денвера». Он не мог даже опекать игрока своей позиции, Карл-Энтони Таунс лучше справлялся, чем он.

Что он делает в серии против «Далласа»? Он сделал три блок-шота за три матча при росте 220 сантиметров. Это неприемлемо», – заявил эксперт ESPN.

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5 комментариев
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Да, Перк, надо было за Вембаньяму из команды 22-60 проголосовать.
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Задним умом мы все сильны!!!
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Йокича никто не может держать, что за бред он несет, даже Дэвис не мог и Адебайо
+1
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