Эксперт Крис Мэнникс: «Большинство тренеров сказало, что дольше всего им приходится готовиться к игре против Руди Гобера»
Эксперт Крис Мэнникс заступился за Руди Гобера.
«Поскольку я участвовал в голосовании за «Лучшего оборонительного игрока года», я спросил тренеров, к игре против какого защитника им приходится готовиться дольше всего. Подавляющее большинство ответило: «Руди Гобер».
Мысль о том, что эта серия каким-то образом разоблачает его как своего рода фальшивого защитника, глупа», – написал эксперт Sports Illustrated.
Ранее эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что жалеет о том, что проголосовал за Гобера.
Все, кто ожидает, что он в одиночку закроет лидеров конкурентов, просто не понимает его игру