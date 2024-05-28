Эксперт Крис Мэнникс: «Большинство тренеров сказало, что дольше всего им приходится готовиться к игре против Руди Гобера»

Эксперт Крис Мэнникс заступился за Руди Гобера.

«Поскольку я участвовал в голосовании за «Лучшего оборонительного игрока года», я спросил тренеров, к игре против какого защитника им приходится готовиться дольше всего. Подавляющее большинство ответило: « ».

Мысль о том, что эта серия каким-то образом разоблачает его как своего рода фальшивого защитника, глупа», – написал эксперт Sports Illustrated.

Ранее эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что жалеет о том, что проголосовал за Гобера.