Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» за споры с судьями

Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» .

Главного тренера « » наказали двумя техническими замечаниями за споры с судьями с использованием нецензурной лексики.

был недоволен отрезком, когда на сперва не свистнули нарушение после контакта с Ивицей Зубацом во время дальнего броска. В следующем владении уже форвард «Наггетс» пытался помешать центровому соперника, заработав при этом фол.

« » победили 102:100.