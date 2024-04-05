Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» за споры с судьями
Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» .
Главного тренера «Денвера» наказали двумя техническими замечаниями за споры с судьями с использованием нецензурной лексики.
Мэлоун был недоволен отрезком, когда на Майкле Портере сперва не свистнули нарушение после контакта с Ивицей Зубацом во время дальнего броска. В следующем владении уже форвард «Наггетс» пытался помешать центровому соперника, заработав при этом фол.
«Клипперс» победили 102:100.