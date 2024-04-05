Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» за споры с судьями

Теги Денвер Клипперс НБА Баскетбол - видео судьи Майкл Мэлоун Ивица Зубац Майкл Портер Баскетбол

Майкл Мэлоун был удален в 4-й четверти матча с «Клипперс» .

Главного тренера «Денвера» наказали двумя техническими замечаниями за споры с судьями с использованием нецензурной лексики.

Мэлоун был недоволен отрезком, когда на Майкле Портере сперва не свистнули нарушение после контакта с Ивицей Зубацом во время дальнего броска. В следующем владении уже форвард «Наггетс» пытался помешать центровому соперника, заработав при этом фол.

«Клипперс» победили 102:100.

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4 комментария
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Ответ Мурзин Ринат
Вообще-то если знать правила , то там нога выдивинута была специально, Зубац и показал на это, так что фола не было) можно даже было фол в атаке дать
Там удар по руке во время броска
+7
0
+7
Жесть такое не свиснуть на Портере.
+7
-1
+6
Мэлоун красавчик, батя-атаман
+4
0
+4
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