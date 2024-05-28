Джейлен Браун: «Не ожидал, что стану MVP. Никогда ни черта не выигрывал»

Джейлен Браун отреагировал на получение приза MVP финала Восточной конференции.

Форвард « , который нередко остается в тени одноклубника Джейсона Тейтума, признался, что завоевание индивидуальной награды стало для него неожиданностью.

«Не ожидал, что стану MVP. Никогда ни черта не выигрывал... Был рад просто тому, что нам удалось победить.

Хочу отдать должное «Индиане». Они сражались, было непросто. Знаю, есть те, кто по той или иной причине не считает их хорошей командой. Они не слабее любой из команд, с которыми мы играли в этом сезоне. Отношусь к ним с уважением, достойный соперник», – сказал .