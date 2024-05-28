Джейлен Браун: «Не ожидал, что стану MVP. Никогда ни черта не выигрывал»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун отреагировал на получение приза MVP финала Восточной конференции.

Форвард «Бостона, который нередко остается в тени одноклубника Джейсона Тейтума, признался, что завоевание индивидуальной награды стало для него неожиданностью.

«Не ожидал, что стану MVP. Никогда ни черта не выигрывал... Был рад просто тому, что нам удалось победить.

Хочу отдать должное «Индиане». Они сражались, было непросто. Знаю, есть те, кто по той или иной причине не считает их хорошей командой. Они не слабее любой из команд, с которыми мы играли в этом сезоне. Отношусь к ним с уважением, достойный соперник», – сказал Браун.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пора бы и гайки примерить. Возможно вообще эдакий поворотный момент. У Бостона все карты на руках чтобы сейчас стать командой-династией, если выиграют и получат уверенность в себе и чемпионский характер, ну или остаться парнями которым чуть не хватило. На подходе всякие Вембаньямы и учитывая как лига всячески хайпит его (небезосновательно конечно, он реальный зверь), на западе очень скоро появится новый контендет на годы вперед
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий