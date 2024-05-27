Дерек Лайвли не смог доиграть 3-й матч с «Миннесотой» из-за повреждения шеи

Теги травмы Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли получил травму шеи.

Во второй четверти третьего матча серии с «Миннесотой» (116:107, 3-0) центровой после падения на паркет получил ударом коленом по голове от оказавшегося рядом «большого» соперника Карла-Энтони Таунса.

Новичок «Далласа» через какое-то время покинул арену и отправился на обследование. Пока что у него диагностировано растяжение, баскетболист не значился в списке игроков с сотрясением мозга.

В первых 14 матчах плей-офф Лайвли набирал 8,8 очка, 6,9 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Неслабо так Котяра приложился. Надеюсь ничего серьёзного!
+5
0
+5
Судьям в следующих матчах надо внимательнее следить за коленями Таунса
+1
-1
0
Кажется, это называется хлыстообразная травма шеи. У Морриса похожее было с Йокичем. Он, наверное, об этом и говорил Лайвли, когда помогал идти ему с площадки.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий