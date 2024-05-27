Дерек Лайвли не смог доиграть 3-й матч с «Миннесотой» из-за повреждения шеи

Дерек Лайвли получил травму шеи.

Во второй четверти третьего матча серии с «Миннесотой» (116:107, 3-0) центровой после падения на паркет получил ударом коленом по голове от оказавшегося рядом «большого» соперника Карла-Энтони Таунса.

Новичок « » через какое-то время покинул арену и отправился на обследование. Пока что у него диагностировано растяжение, баскетболист не значился в списке игроков с сотрясением мозга.

В первых 14 матчах плей-офф набирал 8,8 очка, 6,9 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.