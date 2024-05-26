Джейсон Тейтум набрал 36 очков, 10 подборов и 8 передач в победной игре с «Индианой»

Теги Бостон Индиана НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

«Селтикс» победили «Пэйсерс» со счетом 114:111.

Форвард Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком матча. На его счету 36 очков, 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота. Тейтум реализовал 12 из 23 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 7 из 11 штрафных.

По итогам матча Тейтум преодолел планку в 2500 очков, 500 передач и 250 трехочковых в плей-офф. Форвард стал вторым по скорости достижения подобных показателей после Стефа Карри.

Топ-4: Стеф Карри (97 игр), Джейсон Тейтум (107), Джеймс Харден (112), Кевин Дюрэнт (127).

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1 комментарий
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Хейтеры на месте? Джей Ти сегодня разорвал. Кто бы там в финал от запада не вышел им придется ой как не просто. Кельты летят за чемпионством и вгрызутся в него зубами
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