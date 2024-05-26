Джейсон Тейтум набрал 36 очков, 10 подборов и 8 передач в победной игре с «Индианой»

«Селтикс» победили «Пэйсерс» со счетом 114:111.

Форвард Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком матча. На его счету 36 очков, 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота. Тейтум реализовал 12 из 23 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 7 из 11 штрафных.

По итогам матча Тейтум преодолел планку в 2500 очков, 500 передач и 250 трехочковых в плей-офф. Форвард стал вторым по скорости достижения подобных показателей после .

Топ-4: Стеф Карри (97 игр), Джейсон Тейтум (107), (112), (127).