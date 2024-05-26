Кендрик Перкинс: «Не нужно смотреть на статистику, когда рассуждаешь о Дрю Холидэе»

Теги Бостон Кендрик Перкинс Индиана НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Баскетбол

Кендрик Перкинс прокомментировал вклад Дрю Холидэя в победу «Селтикс».

«Вот, почему ему платят большие деньги. Нельзя забывать, что он чемпион в составе «Бакс». Нет смысла смотреть на статистический протокол, когда рассуждаешь о его вкладе в общее дело. Он закроет позицию в защите. Примет правильные решения в атаке. Здорово подбирает с учетом своей позиции, один из лучших защитников в лиге в этом компоненте. Не боится ответственности, силового контакта.

Когда он больше всего нужен, он возьмет игру на себя, останется хладнокровным и сохранит контроль над ситуацией», – описал защитника эксперт ESPN.

 Холидэй стал ключевым игроком в концовке третьего матча «Бостон» – «Индиана» (114:111, 3-0). На его счету 14 очков, 9 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

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1 комментарий
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В кои-то веки Перк что-то адекватное сказал.
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