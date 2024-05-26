Кендрик Перкинс: «Не нужно смотреть на статистику, когда рассуждаешь о Дрю Холидэе»

Кендрик Перкинс прокомментировал вклад Дрю Холидэя в победу «Селтикс».

«Вот, почему ему платят большие деньги. Нельзя забывать, что он чемпион в составе «Бакс». Нет смысла смотреть на статистический протокол, когда рассуждаешь о его вкладе в общее дело. Он закроет позицию в защите. Примет правильные решения в атаке. Здорово подбирает с учетом своей позиции, один из лучших защитников в лиге в этом компоненте. Не боится ответственности, силового контакта.

Когда он больше всего нужен, он возьмет игру на себя, останется хладнокровным и сохранит контроль над ситуацией», – описал защитника эксперт ESPN.

стал ключевым игроком в концовке третьего матча « » – « » (114:111, 3-0). На его счету 14 очков, 9 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.