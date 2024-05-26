Джейлен Браун об игре «Индианы»: «Некоторые из их парней превратились в чертова Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун рассказал о ходе матча с «Пэйсерс».

«Мы испробовали все способы, чтобы замедлить их. Но должен признать, они вышли и показали свой баскетбол. Они навязали нам высокий темп, мало промахивались, оказывали давление. Было тяжело. В первые три четверти у нас так и не нашлось ответа. Но мы сумели удержать игру достаточно близко. В концовке они замедлились, и мы смогли организовать защиту и вытащить победу.

Мы были не так хороши сегодня. Нужно было быть на площадке, чтобы почувствовать это. Они летали вокруг и попадали все. Некоторые из их парней превратились в чертова Майкла Джордана», – прокомментировал победу «Бостона» защитник.

Браун закончил встречу, набрав 24 очка при 10 из 18 с игры, 1 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

«Бостон» выиграл со счетом 114:111 и повел в серии 3-0.

6 комментариев
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Аксиома , гонщиков всегда сравниваю с Шумахером , баскетболистов с Джорданом !!!
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А в конце превратились в перворазрядников ДЮСШ
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Наверное стоило с первых минут играть с ними плотно, тогда бы они и не летали бы
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Ответ кот 26
Аксиома , гонщиков всегда сравниваю с Шумахером , баскетболистов с Джорданом !!!
У гонщиков 80% от машины зависит
в баскете - собственное мастерство
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Ответ Gretzkyfan
Дайте ему таблетки. Если бы хотя бы один превратился бы, то Пэйсерс уделали Селтикс.
А че, Джордан никогда не проигрывал?
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