Александер Секулич: «Если четко следовать плану, то мы можем обыграть любого, в том числе и «Зенит»

Александер Секулич поделился ожиданиями от серии с «Зенитом».

« » сойдется с сине-бело-голубыми в противостоянии за 3-е место лиги ВТБ.

– Физически и эмоционально команда успела восстановиться после полуфинальной серии?

– Я всегда говорю, когда проигрываешь, в первую очередь нужно извлечь урок из поражения. Надеюсь, что нам это удалось и играть сегодня команда будет в тот баскетбол, в хороший баскетбол, в который мы умеем. Что касается физического состояния, то мы находимся в ситуации, когда нет выбора. Игра в субботу и оправданий искать никто не станет. Надо выходить и делать свою работу.

– То, что серия начнется матчами на выезде, может добавить сложности?

– А может и напротив, сыграть нам на руку.

– Состав « » заметно изменился в сравнении с регулярным чемпионатом. Как это влияет на игру соперника?

– Состав обновился, но лидеры остались прежними. В задней линии также дирижируют Томас Эртель и Трент Фрэйзер. Да, травмирован Кайл Курич, но великолепный сезон проводит Сергей Карасев. Против него действительно сложно защищаться. Никуда не делся Винс Хантер, который как всегда полон энергии, успевает быть везде на площадке. Он их системообразующий игрок в защите, но при этом крайне опасен в нападении за счет того, что очень здорово двигается без мяча. Пришел Джувэн Морган, который добавил вариативности нападению за счет своей угрозы кольцу с периметра, и нельзя забывать про опытных российских игроков в составе. Так что, нет, «Зенит» нам хорошо знаком, это – хорошая команда с великолепным тренерским штабом.

– Какие ожидания по предстоящему матчу?

– Если играть без должного внимания, не быть сконцентрированными в каждом эпизоде, то «Зенит» накажет. И проиграть сопернику можно крупно, что уже здесь случалось, когда мы в регулярке уступили им с разницей более 30 очков. Но если все выполнять, четко следовать плану, то мы можем обыграть любого, в том числе и «Зенит».