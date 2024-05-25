Судья Зак Зарба прокомментировал спорный эпизод с участием Макдэниэлса и Ирвинга

Теги Даллас Миннесота НБА судьи НБА плей-офф Кайри Ирвинг Зак Зарба Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Под занавес 2-го матча «Миннесота» – «Даллас» случился спорный момент.

Судья Зак Зарба объяснил журналистам, что на Джейдене Макдэниэлсе нарушил правила Кайри Ирвинг, но бригада арбитров не могла зафиксировать фол, так как челлендж брался техасцами с целью определить, кто последним коснулся мяча перед его вылетом в аут.

По итогам просмотра повтора владение досталось «Мэверикс», хотя потеря Макдэниэлса случилась в результате фола Ирвинга.

Вопрос: Во время просмотра повтора момента с потерей у Джейдена Макдэниэлса в концовке видели ли вы также нарушение, которое следовало зафиксировать?

Зарба: Во время игры мы посчитали, что это был обычный эпизод с уходом мяча за пределы площадки. Команда взяла челлендж, центр повторов изменил первоначальное решение, указав, что последним мяча коснулся Макдэниэлс. После игры на повторе мы заметили недопустимый контакт со стороны Кайри Ирвинга, который коснулся предплечья Макдэниэлса, следовало зафиксировать нарушение.

По словам Зарбы, согласно правилам НБА «Миннесота» не могла использовать собственный челлендж для того, чтобы зафиксировать потерю в результате именно нарушения со стороны соперника.

«Даллас» победил 109:108 и ведет в серии 2-0.

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6 комментариев
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если дать возможность брать челленджи на фолы, то будут брать и говорить - а там за 10 секунд до того фол был, давайте посмотрим. а потом другая команда тоже возьмет и скажет а за три секунды до того нашего под кольцом толкали, бардак будет полнейший
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Здесь корректно передан смысл? "Во время игры" и "после игры". Может имелось ввиду: " Когда мяч был в игре"?
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Как же не повезло волкам.
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Ответ Misha_Sapunov
методики понятны, но после игры заметили? ахахха. если так, то что-то действительно странно с судейством.
..или с переводом.)
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методики понятны, но после игры заметили? ахахха. если так, то что-то действительно странно с судейством.
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Угу, со всех камер виден фол, смотрели минут пять, потом стояли еще и втроем обсуждали. А увидели после игры?))) Браво.
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