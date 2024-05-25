Судья Зак Зарба прокомментировал спорный эпизод с участием Макдэниэлса и Ирвинга

Под занавес 2-го матча «Миннесота» – «Даллас» случился спорный момент.

Судья Зак Зарба объяснил журналистам, что на нарушил правила , но бригада арбитров не могла зафиксировать фол, так как челлендж брался техасцами с целью определить, кто последним коснулся мяча перед его вылетом в аут.

По итогам просмотра повтора владение досталось «Мэверикс», хотя потеря Макдэниэлса случилась в результате фола Ирвинга.

Вопрос: Во время просмотра повтора момента с потерей у Джейдена Макдэниэлса в концовке видели ли вы также нарушение, которое следовало зафиксировать?

Зарба: Во время игры мы посчитали, что это был обычный эпизод с уходом мяча за пределы площадки. Команда взяла челлендж, центр повторов изменил первоначальное решение, указав, что последним мяча коснулся Макдэниэлс. После игры на повторе мы заметили недопустимый контакт со стороны Кайри Ирвинга, который коснулся предплечья Макдэниэлса, следовало зафиксировать нарушение.

По словам Зарбы, согласно правилам « » не могла использовать собственный челлендж для того, чтобы зафиксировать потерю в результате именно нарушения со стороны соперника.

« » победил 109:108 и ведет в серии 2-0.