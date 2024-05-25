Шарунас Ясикявичюс о проигрыше «Панатинаикосу»: «Это поражение будет сложно переварить, но я все равно поздравляю своих игроков, нам нужно будет вернуться»
«Фенербахче» уступил «Панатинаикосу» в полуфинале Евролиги (57:73).
Главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение.
«Поздравляю Эргина Атамана и «Панатинаикос». Они были самими собой.
Я горжусь своими игроками и поздравляю их тоже. Мы добрались до «Финала четырех», хотя были в сложной ситуации несколько месяцев назад. Мы хорошо отработали в защите, не отдали много легких очков. К сожалению, в атаке мы были ужасны. Не двигали мяч и не попадали в корзину. Не смогли использовать размены в защите, игру против которых практиковали каждый день.
Будет сложно переварить это поражение, но мы должны вернуться. Поздравляю моих игроков.
У нас отличные баскетболисты. Не знаю, почему они имеют статуса суперзвезд. Я был уверен, что мы дойдем до «Финала четырех» и будем иметь шанс на титул. Если ты добрался сюда, тебя отделяют две игры. Все очень близко. Это была отличная возможность, но мы ее не использовали», – заключил Ясикявичюс на послематчевой пресс-конференции.