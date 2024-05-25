Шарунас Ясикявичюс о проигрыше «Панатинаикосу»: «Это поражение будет сложно переварить, но я все равно поздравляю своих игроков, нам нужно будет вернуться»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос Баскетбол

«Фенербахче» уступил «Панатинаикосу» в полуфинале Евролиги (57:73).

Главный тренер турецкого клуба Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение.

«Поздравляю Эргина Атамана и «Панатинаикос». Они были самими собой.

Я горжусь своими игроками и поздравляю их тоже. Мы добрались до «Финала четырех», хотя были в сложной ситуации несколько месяцев назад. Мы хорошо отработали в защите, не отдали много легких очков. К сожалению, в атаке мы были ужасны. Не двигали мяч и не попадали в корзину. Не смогли использовать размены в защите, игру против которых практиковали каждый день.

Будет сложно переварить это поражение, но мы должны вернуться. Поздравляю моих игроков.

У нас отличные баскетболисты. Не знаю, почему они имеют статуса суперзвезд. Я был уверен, что мы дойдем до «Финала четырех» и будем иметь шанс на титул. Если ты добрался сюда, тебя отделяют две игры. Все очень близко. Это была отличная возможность, но мы ее не использовали», – заключил Ясикявичюс на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий