Журналист из Греции оказался единственным представителем СМИ, который проголосовал за Янниса Адетокумбо как MVP сезона

Теги Даллас Милуоки Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Лука Дончич Джейлен Браун Баскетбол

Толис Коциас принял спорные решение во время голосования по наградам сезона НБА.

Журналист из Греции оказался единственным представителем СМИ, который проголосовал за соотечественника из «Милуоки» Янниса Адетокумбо как MVP сезона.

Коциас при этом полностью проигнорировал Луку Дончича из «Далласа» во время выбора самого ценного игрока и не проголосовал за лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона при составлении символических пятерок чемпионата.

Коциас при этом поставил Брансона четвертым в своем бюллетене за MVP сезона.

Как пишет Bleacher Report, выбор греческого журналиста вызвал недоумение в социальных сетях.

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