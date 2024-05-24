Журналист из Греции оказался единственным представителем СМИ, который проголосовал за Янниса Адетокумбо как MVP сезона

Толис Коциас принял спорные решение во время голосования по наградам сезона НБА.

Журналист из Греции оказался единственным представителем СМИ, который проголосовал за соотечественника из « » как MVP сезона.

Коциас при этом полностью проигнорировал из « » во время выбора самого ценного игрока и не проголосовал за лидера « » Джейлена Брансона при составлении символических пятерок чемпионата.

Коциас при этом поставил Брансона четвертым в своем бюллетене за MVP сезона.

Как пишет Bleacher Report, выбор греческого журналиста вызвал недоумение в социальных сетях.