Чус Матео («Реал») – лучший главный тренер сезона-2023/24 Евролиги

Чус Матео был признан коллегами лучшим тренером Евролиги в сезоне-2023/24.

Испанский специалист получил награду имени Александра Гомельского.

Матео обогнал в голосовании (« ») и Одеда Каташа (« »).

В течение сезона « » лидировал в лиге по очками (89), подборам (36,8), передачам (20,8) и блок-шотам (3,6). Клуб закончил регулярный чемпионат на первом месте в таблице турнира с показателем 27-7.

Команда вышла в «Финал четырех», где сыграет с « ».