Чус Матео («Реал») – лучший главный тренер сезона-2023/24 Евролиги

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Чус Матео был признан коллегами лучшим тренером Евролиги в сезоне-2023/24.

Испанский специалист получил награду имени Александра Гомельского.

Матео обогнал в голосовании Эргина АтаманаПанатинаикос») и Одеда Каташа («Маккаби»).

В течение сезона «Реал» лидировал в лиге по очками (89), подборам (36,8), передачам (20,8) и блок-шотам (3,6). Клуб закончил регулярный чемпионат на первом месте в таблице турнира с показателем 27-7.

Команда вышла в «Финал четырех», где сыграет с «Олимпиакосом».

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