Чус Матео («Реал») – лучший главный тренер сезона-2023/24 Евролиги
Чус Матео был признан коллегами лучшим тренером Евролиги в сезоне-2023/24.
Испанский специалист получил награду имени Александра Гомельского.
Матео обогнал в голосовании Эргина Атамана («Панатинаикос») и Одеда Каташа («Маккаби»).
В течение сезона «Реал» лидировал в лиге по очками (89), подборам (36,8), передачам (20,8) и блок-шотам (3,6). Клуб закончил регулярный чемпионат на первом месте в таблице турнира с показателем 27-7.
Команда вышла в «Финал четырех», где сыграет с «Олимпиакосом».