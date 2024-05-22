Остин Ривз не смог отобраться на профессиональный турнир по гольфу

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Остин Ривз попытался пройти квалификацию на участие в турнире Korn Ferry Tour.

Соревнование, которое прошло в Ноксвилле, штат Теннесси, завершилось для 25-летнего игрока «Лейкерс» неудачей.

«Сложно сравнить это с чем-то другим. Я нервничал, скажу так, но вместе с тем было очень интересно. Поначалу меня слегка потряхивало, я не попал хороший мяч, но в остальном было очень забавно играть в гольф на соревновательном уровне», – заявил Ривз.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ему до счастливчика Гильмора очень далеко 😂😂
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий