Остин Ривз не смог отобраться на профессиональный турнир по гольфу

Остин Ривз попытался пройти квалификацию на участие в турнире Korn Ferry Tour.

Соревнование, которое прошло в Ноксвилле, штат Теннесси, завершилось для 25-летнего игрока « » неудачей.

«Сложно сравнить это с чем-то другим. Я нервничал, скажу так, но вместе с тем было очень интересно. Поначалу меня слегка потряхивало, я не попал хороший мяч, но в остальном было очень забавно играть в гольф на соревновательном уровне», – заявил .