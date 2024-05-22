Крис Финч: «В НБА сейчас нет явного фаворита. Почему бы «Миннесоте» не взять титул?»

Теги Даллас Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Баскетбол

Крис Финч оценил чемпионский потенциал «Миннесоты».

По мнению главного тренера «Вулвз», у команды есть шансы на победу у чемпионате.

«Это отличный сезон для нас. Мы многого добились. Но мы говорили об этом с самого начала и по ходу чемпионата – почему не наша команда?

В НБА сейчас нет явного фаворита. Мы не в династическом периоде. В этом году в лиге точно сменится чемпион. Все в наших руках, хотя предстоит еще долгий путь, очень долгий», – заявил Финч.

В финале Западной конференции «Миннесота» сразится с «Далласом». 

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7 комментариев
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Если Эдвардс принесет титул Миннесоте..... Ему на следующий день памятниу у арены поставят
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Если травм не будет, то возьмет.
Чокер тэйтум опять исчезнет в четвертом тайме как всегда.
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Ответ leon01
У Миньки нет опыта игр в плове, это может сказаться…. и Ирвинг в огне это проблема
они уже 2 серии взяли у именитых соперников с опытом ПО, да чемпионским. может хватит уже повторять эту мантру про опыт. Если они и проиграют, то это будет точно не из-за опыта, а потому что соперник оказался сильнее.
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Ответ RayAllen20
Если травм не будет, то возьмет. Чокер тэйтум опять исчезнет в четвертом тайме как всегда.
Чтобы победить чокера из Бостона, нужно еще пройти толстяка из Техаса. А это скорее всего даже посложнее сделать
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Ответ leon01
У Миньки нет опыта игр в плове, это может сказаться…. и Ирвинг в огне это проблема
уже есть
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