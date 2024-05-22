Крис Финч: «В НБА сейчас нет явного фаворита. Почему бы «Миннесоте» не взять титул?»
Крис Финч оценил чемпионский потенциал «Миннесоты».
По мнению главного тренера «Вулвз», у команды есть шансы на победу у чемпионате.
«Это отличный сезон для нас. Мы многого добились. Но мы говорили об этом с самого начала и по ходу чемпионата – почему не наша команда?
В НБА сейчас нет явного фаворита. Мы не в династическом периоде. В этом году в лиге точно сменится чемпион. Все в наших руках, хотя предстоит еще долгий путь, очень долгий», – заявил Финч.
В финале Западной конференции «Миннесота» сразится с «Далласом».
Чокер тэйтум опять исчезнет в четвертом тайме как всегда.