Крис Финч: «В НБА сейчас нет явного фаворита. Почему бы «Миннесоте» не взять титул?»

Крис Финч оценил чемпионский потенциал «Миннесоты».

По мнению главного тренера «Вулвз», у команды есть шансы на победу у чемпионате.

«Это отличный сезон для нас. Мы многого добились. Но мы говорили об этом с самого начала и по ходу чемпионата – почему не наша команда?

В сейчас нет явного фаворита. Мы не в династическом периоде. В этом году в лиге точно сменится чемпион. Все в наших руках, хотя предстоит еще долгий путь, очень долгий», – заявил Финч.

В финале Западной конференции « » сразится с « ».